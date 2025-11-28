Orgulloso de los profesionales del Santa Lucía

Podríamos estar hablando de una de las mayores tragedias en las últimas décadas, de unos daños no solo materiales sino humanos que nos hubieran marcado como sociedad, sobre todo a la ciudad de Cartagena.

Ahora que algunos piden ceses o dimisiones de altos cargos, que se abre el debate sobre el revestimiento del Hospital Santa Lucía, sobre si se fuma en dependencias externas de los hospitales, situaciones que desde este altavoz llevamos años advirtiendo del riesgo, sería bueno que pusiéramos el foco en todos los profesionales, sanitarios y no sanitarios, que con su actuación evitaron una auténtica masacre.

Gracias a su eficacia y eficiencia, los Bomberos pudieron actuar directamente en controlar y apagar el incendio, eso permitió que el incendio quedara sofocado en un tiempo récord.

Solo así se entiende que los propios Bomberos que actuaron en el incendio, hayan hecho llegar a los profesionales que estaban allí, las gracias por su actuación. Evacuar en el bloque 5 a decenas de pacientes, tener cerradas las puertas contra incendios, confinando el incendio, evitando que el humo y los gases calientes afectara al resto de los edificios, es solo fruto no solo de la profesionalidad de los trabajadores, sino de que la Gerencia del Área 2 había realizado sus deberes con anterioridad, formando a sus trabajadores y haciendo simulacros, que se han demostrado algo más que necesarios.

Conozco a muchos de los profesionales que trabajan en el Santa Lucía, y estoy seguro que con el paso del tiempo, cuando la distancia te ofrezca una mejor perspectiva, serán conscientes de que gracias a su actuación, se salvaron muchas vidas.

Este artículo no pretende otra cosa que poner en valor a un grupo de hombres y mujeres, de usuarios y pacientes, que la otra noche, demostraron que no se necesitan capas y superpoderes para ser héroes y heroínas, a veces basta con llevar una simple bata blanca, con el bolsillo amarillo, azul, lila, naranja, gris o verde, es más que suficiente para que sentirse orgullosos de ellos y ellas. Sería todo un detalle que el Ayuntamiento de Cartagena o la Consejería de Salud, les hiciera un reconocimiento público.

Gracias compañeros. Hoy me siento orgulloso, una vez más, no solo de la sanidad pública y vuestro trabajo, sino de vosotros y vosotras.

Estoy seguro que algún día, cuando alguien tenga que explicar cómo actuar ante un incendio, os pondrán como ejemplo. Vuestra actitud y actuación se estudiará más allá del Santa Lucía.