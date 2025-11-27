El ARN milagroso

Cuando en los años 50 James Watson y Francis Crick publicaron su descubrimiento de la doble hélice, casi ningún científico se preocupó de investigar la otra molécula de ácido nucleico que se encuentra en nuestras células: el ARN. Ante la fascinación por la forma de la doble hélice, una delgada tira, que es la forma que adopta el ARN, parecía como mínimo un material subalterno sin una función específica conocida. Todos sabemos la historia de la decodificación del ADN, que contiene una inmensa librería auto replicante con la información que nos hace ser como somos. Afortunadamente, el genoma humano (y de tantas otras especies) se consiguió descifrar a principios de este siglo y desde entonces, algunos recursos se empezaron a enfocar en el entendimiento del ARN.

La historia de los avances en el conocimiento del ARN se recoge en un libro fascinante titulado El Catalizador (Editorial Ariel) cuyo autor es el premio Nobel de Química Thomas R. Cech. Cuando pasó el furor por el ADN, los investigadores se preguntaron por el papel que esta molécula jugaba en esa factoría de proteínas y enzimas que son las células. Y resultó que el ARN juega un papel esencial en el transporte de información (como ARN mensajero o ARNm) y en la propia fabricación de las proteínas y enzimas en el núcleo de la célula. Enseguida los científicos empezaron a preguntarse qué papel podría haber tenido el ARN en el inicio de la vida, y vieron que era mucho más probable que esta se basara en una molécula de ARN que encontró la forma de autorreplicarse antes de que se llegara por evolución a una elaboración más sofisticada en forma de ADN.

Las milagrosas vacunas que nos libraron de los mortíferos efectos del COVID 19 están basadas en ARNm y en estos momentos diversos laboratorios en el mundo trabajan con versiones de ARN modificados para combatir diversos tipos de cánceres, básicamente manipulando nuestro propio sistema inmunológico. El ARN puede ser a la medicina moderna como el dominio del del fuego o la invención de la rueda fue para nuestros ancestros: formas sumamente versátiles de fabricar herramientas, solucionar problemas y mejorar nuestras vidas.