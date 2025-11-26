Apostar en Bolsa

El Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios van a conseguir finalmente acabar con la inversión en vivienda. De hecho, los Comunes han exigido a Salvador Illa la prohibición general de comprar una segunda vivienda si quiere que apoyen sus presupuestos. Esto se une a la sugerencia del ministro de Consumo de subir el IVA de la vivienda nueva hasta el 20%, la persecución a los propietarios de pisos turísticos y la renovación sine die de los privilegios de inquilinos etiquetados de vulnerables, así como de los okupas y alquiokupas, que se adueñan día a día (piso a piso) de una parte, sustancial del parque inmobiliario de nuestro país.

Ante esta situación de desamparo al ahorro convertido en inmuebles para obtener una renta complementaria a la pensión, los ahorradores españoles han empezado a mirar con otros ojos a la Bolsa o, en general, a las inversiones financieras. Hace días aproveché que mi sobrino José Luis Ezcurra estaba en Madrid para cenar con él y preguntarle sobre la conveniencia de comprar acciones en Bolsa. La pertinencia de mi pregunta, que sorprenderá por su ingenuidad a los lectores, se deriva de dos premisas. En primer lugar, odio el juego y todo lo que tenga que ver con el azar. Y es que pensar que el juego puede ser rentable para alguien es como creer en los reyes magos. Por otra parte, mi sobrino José ha dirigido hasta hace poco un banco de inversiones suizo para LATAM y está más que cualificado para responder a mi pregunta.

Resulta que jugar o invertir en Bolsa (al menos en las últimas décadas) ha sido tan rentable o más que invertir en ladrillo, solo que hay muchas más opciones para distintos perfiles de inversores. Invertir en acciones de empresas tiene, a su vez, una ventaja económica enorme para el progreso de un país.

No es de extrañar, por tanto, que los estadounidenses, que invierten en Bolsa con furor, y las propias empresas que se benefician de ese capital hayan dejado atrás al resto del mundo en términos de patrimonio y rentas. Mi conclusión es que hay que olvidarse del ladrillo (que alquile el Gobierno) y pasarse a la inversión financiera.