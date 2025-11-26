3.200 ‘leches’

Un periódico pone a cientos de miles de empleados públicos no solo a los pies de los caballos con una mentira como la copa de un pino, sino que muchos han ido a sus nóminas para ver si donde pone 1.500 euros, realmente pone 3.500.

Ahora me acuerdo de esos nuevos funcionarios y funcionaras, tras aprobar procesos selectivos y que han sido destinados a Mallorca, Valencia, Sevilla, Málaga, Madrid o Barcelona, y que con un salario de 1.500 euros tienen que pagarse un alquiler de mil euros, incluso muchos de ellos renuncian a sus puestos de trabajo por la imposibilidad de desplazarse a esas comunidades con un salario que supera en muy poco el SMI.

Abrir una noticia diciendo que la persona que va a gestionar su declaración de la renta, el celador que te lleva a unas pruebas diagnósticas, el auxiliar que te atiende en un registro o quien te informa detalladamente de cómo se rellena o se echa una instancia o se barema una bolsa de empleo, está frente a un empleado público que gana una media de 3.200 euros en 14 pagas, lo que nos llevaría a casi los cuatro mil euros al mes, es una aberración y sobre todo una gran mentira.

Sería bueno, algunos llevamos años reclamando que el Ministerio sacara lo que ganan sus trabajadores y trabajadoras por categorías, seguramente la subida porcentual que se está negociando daría paso a una subida lineal, y es que la brecha salarial sigue siendo uno de los grandes problemas en el interno de las administraciones públicas.

Si un pastel en una habitación donde hay dos personas, uno se come todo el pastel y otro ni lo prueba, las estadísticas dirían que cada uno se ha comido el 50% del pastel.

Decir que el salario medio en el mundo funcionarial es de más de tres mil euros, es hacer un flaco favor a los cientos de miles de trabajadores que realizan su trabajo diariamente en muchos casos por la mitad, pero sobre todo es un claro ejemplo del desconocimiento que se tiene de las administraciones públicas.

Lo último que nos faltaba a los empleados públicos es una noticia que nos enfrenta al usuario y contribuyente. No, el salario mayoritario entre los empleados públicos no llega a los dos mil euros.