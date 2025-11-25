No estás sola...

Enfermería es una profesión mayoritariamente feminizada, y el contacto estrecho y cercano con otras personas, así como los orígenes históricos de la profesión, han generado un ‘caldo de cultivo’ de desigualdades y discriminaciones que, lamentablemente, perduran desde el siglo XIX. Hoy en día, esta realidad provoca que tanto enfermeras como fisioterapeutas sigan sufriendo manifestaciones de violencia en el desarrollo de su trabajo, como el acoso por razón de sexo y el acoso sexual, que impactan negativamente en su salud física y psicológica.

Las situaciones son múltiples e inaceptables: van desde el menosprecio a su trabajo, comentarios ofensivos y sexistas, humillaciones y, en ocasiones, la invasión deliberada del espacio personal. Estos actos, que atentan contra la dignidad, seguridad y autonomía de sus víctimas, son, sin embargo, conductas silenciadas e invisibilizadas -e incluso normalizadas- que en nuestro ámbito laboral quedan impunes, permitiendo a los agresores creerse ‘intocables’.

Las empresas y administraciones públicas están obligadas por ley a promover condiciones laborales que prevengan el acoso sexual y por razón de sexo a través de protocolos específicos. Desde Satse exigimos que estos procedimientos no se queden en un simple documento. Es imprescindible que estos protocolos garanticen una cultura de tolerancia cero al acoso, mediante la difusión constante, la información clara del procedimiento a seguir, la formación obligatoria y las campañas de sensibilización permanentes.

Para combatir directamente esa sensación de soledad y desconocimiento que frena la denuncia, la figura de la delegada sindical de Satse es absolutamente clave. Nuestra organización lleva mucho tiempo trabajando y participando en la formación de los diferentes protocolos para acabar con cualquier tipo de violencia laboral hacia las mujeres, y entendemos que, ante cualquier manifestación de violencia o acoso, la primera línea de defensa de las enfermeras y fisioterapeutas es su delegada sindical. Ella está para informar y aconsejar sobre el procedimiento a seguir, con el fin de asegurar la correcta implementación de los procedimientos establecidos.

En Satse tenemos muy claro que «No estás sola». No vamos a permitir ni una situación más de acoso sexual y por razón de sexo que atente contra la dignidad, salud y desarrollo profesional de enfermeras y fisioterapeutas. Saber que existen protocolos obligatorios, que estos son cruciales en las empresas y administraciones, que además funcionan correctamente, y que la delegada sindical es una aliada firme y accesible, es el primer paso para romper el silencio y asegurar la protección y la justicia.