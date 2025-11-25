El negacionismo de la violencia de género también mata a las mujeres

Un año más, desde la Secretaría de Mujer, Igualdad y LGTBIQ+ de CC OO Región de Murcia, nos unimos a las movilizaciones que el movimiento feminista lleva a cabo con motivo del 25N: el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Desde Comisiones Obreras denunciamos la persistencia de todas las violencias contra las mujeres de forma estructural. También venimos observando cómo en los últimos años las políticas negacionistas impulsadas por la extrema derecha evitan combatir y erradicar las diferentes violencias que sufrimos las mujeres en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Nosotras no olvidamos que las violencias de género constituyen una de las formas más graves de vulneración de los derechos humanos y un obstáculo directo para la igualdad en el mundo laboral y en la sociedad.

Los datos siguen reflejando la magnitud y el carácter estructural de las violencias. A fecha de 17 de noviembre de 2025, 38 mujeres han sido asesinadas por su pareja o expareja (2 de ellas en Murcia) y 20 menores han quedado huérfanos y huérfanas. Las cifras totales son espeluznantes: 1.552 mujeres asesinadas desde 2003 y 489 menores huérfanos y huérfanas desde 2013. En lo que va de 2025 se han dictado 19.991 órdenes de protección, de ellas 761 en la Región.

Otras 15 mujeres han sido asesinadas en 2025 en el marco de otros tipos de feminicidios que ya se reconocen en las estadísticas (feminicidio familiar, feminicidio sexual, feminicidio social, feminicidio vicario…). En 2025, tres menores han sido asesinados como consecuencia de la violencia vicaria, 65 de desde 2013.

Los datos que arrojan las estadísticas sobre violencias sexuales son muy preocupantes. En España se denunciaron 14 violaciones al día —es decir, una cada hora y 40 minutos—. En total, en el primer semestre de 2025 se cometieron 2.655 violaciones con penetración, de las cuales 75 tuvieron lugar en la Región de Murcia; y 43 agresiones sexuales al día (sin penetración), dos cada hora, según el Balance de Criminalizad de Interior (en 6 meses 7.907 agresiones en el conjunto del Estado, 286 en la Región). Esto a pesar de que, según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019, en España sólo se denuncia el 11 % de la violencia sexual.

Desde CC OO denunciamos que los feminicidios no cesan, y por lo tanto exigimos a las administraciones públicas que se reconozcan todos los casos por violencia machista oficialmente, incluyendo los relativos a la prostitución y transexuales. Así mismo, el sindicato entiende que deberían ser públicos los datos sobre mujeres con secuelas que han quedado con algún tipo de discapacidad debido a estos casos, ya sea psicológica, sensorial, física.

Denunciamos también que el Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia no ha invertido lo suficiente en políticas de prevención y actuación, así como la falta de planificación por parte de la Consejería de Igualdad en la gestión de actuaciones contra la violencia económica y la violencia sexual hacia las mujeres. Y, aunque esto es de una falta de responsabilidad abrumadora, lo realmente preocupante es la connivencia del partido gobernante con la ultraderech, a que niega -y de esta forma favorece- la violencia de género. Esto, sumado a la escasa formación específica propuesta por la administración educativa, perpetúa la herida social en los menores, que repiten cánones machistas y violentos.

La violencia contra las mujeres en los espacios de trabajo

En los espacios de trabajo, estas violencias pueden expresarse de múltiples maneras: acoso sexual, acoso por razón de sexo, prácticas discriminatorias, invisibilización y hostigamiento que afectan la dignidad, la salud y el desarrollo profesional de las trabajadoras.

En CC OO, todo nuestro trabajo sindical se encamina a prevenir, combatir y erradicar cualquier manifestación de estas violencias de género en los centros de trabajo, pero también para detectar, acompañar y asesorar a las mujeres que padecen estas violencias fuera de las empresas. Ninguna mujer debe estar sola ni fuera ni dentro de los entornos laborales. Se estima que 4,5 millones de trabajadoras españolas ha sufrido acoso sexual en el trabajo en algún momento de su vida.

Las instituciones públicas tienen el deber de proteger a las mujeres, y para ello hay que dotar de personal necesario para poder cumplir con estos objetivos en los cuerpos y seguridad del Estado, justicia, educación y sanidad, para que todos los procesos jurídicos y de cuidados sean lo más livianos posible, tanto para las mujeres que sufren violencia machista como para sus familiares.

CC OO apuesta por servicios públicos y de calidad, y denunciamos la escasez de recursos que lleva a la deriva el sistema público privatizando cada vez más. También condenamos otros tipos de violencia machistas invisibilizadas, como la económica, la psicológica, la digital y el ciberacoso sexual, porque también destruyen vidas y, por lo tanto, es necesario sanciones exigentes para los agresores.

No mirar hacia el otro lado y denunciar es la mejor herramienta para poner fin y decir basta ya de más feminicidios.