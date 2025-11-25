Médicos: ¿huelga o paro patronal?

El otro día, una representante del Sindicato Médico escribía un artículo en este periódico en el que comparaba los descansos de un piloto comercial con las guardias que hacen los médicos. Un artículo que quien lo leyera no solo lo compartiría, sino que incluso lo aplaudiría ¿Quién en su sano juicio va a querer que un médico a las tres de la mañana le intervenga en un quirófano sin estar al cien por cien de sus cualidades físicas y psíquicas?

Pero las comparaciones -que generalmente son odiosas- entre el Sindicato Médico y los pilotos comerciales corren un serio riesgo de ser contrarrestadas de mil maneras.

Un piloto jamás abandonaría su nave en medio de un vuelo y se cogería el paracaídas y se tiraría porque le esperan en otro aeropuerto para despegar otro avión. Tampoco ningún piloto en pleno vuelo se marcharía y dejaría su avión en manos de un piloto en prácticas.

Es cierto que la inmensa mayoría de los pilotos no abandonan el aparato cuando está despegando o aterrizando, pero no me negarán que sería un disparate que un piloto, antes de subirse a la cabina, dijera que se tiene que ir a pilotar otro avión de un rico que le paga el doble por llevarlo a cenar a París con su pareja, dejando a cientos de pasajeros en lista de espera.

Un amigo mío, siempre que sale el tema de la sanidad dice lo mismo: «Miguel, esto es una empresa de médicos, nunca lo olvides».

Y tengo que empezar a darle la razón. Por eso, quizás la huelga convocada por el sindicato para primeros de diciembre no es tal, sino que podríamos catalogarla de ‘paro patronal encubierto’, y es que intentar que todo el sistema público baile al ritmo de un solo colectivo significa que todos los demás iríamos con el paso cambiado.

Hace poco vivíamos una situación surrealista en la Región de Murcia, donde se aprobaba la compatibilidad de los jefes de servicio para trabajar en la sanidad privada sin el más mínimo estudio de viabilidad y, peor aún, sin la más mínima contraprestación a las jefaturas para que sus servicios cumplieran determinados parámetros de productividad, eficacia y eficiencia.

Más aún, la decisión política, que no organizativa, de regresar a las 35 horas fue una decisión desacertada, antieconómica, fuera de toda lógica y que no ha solucionado en nada la mejora de la calidad del servicio prestado. Es lo que tiene cuando se hacen las cosas sin contar con los que saben de esto.

La mayoría de los gestores de nuestros hospitales públicos están dejándose la imaginación en cuadrar el círculo; lo menos que deberían hacer es dejarles hacer su trabajo y no ponerles piedras en el camino.

Los médicos, como todo profesional, tienen todo el derecho del mundo a plantear una huelga, pero sería bueno que nadie jugara con cartas marcadas, y muchos menos poniendo a los pacientes y usuarios como moneda de cambio. Algún día, estoy seguro de que llegará alguien y pondrá todas las cartas boca arriba, pero mientras ese milagro llega, la privada y los intereses partidistas siguen ganando la batalla.