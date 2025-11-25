No las dejaremos solas

Un año después del último 25N, el compromiso frente a la violencia de género sigue siendo imprescindible. El mensaje está claro, pero debemos seguir insistiendo. Pese a los avances, la violencia de género sigue mostrándose en nuestra sociedad como la manifestación más extrema de la desigualdad entre hombres y mujeres. También entre los más jóvenes. Hoy es un día para reivindicar, pero también para reflexionar: ¿qué más debemos hacer para que no tengamos que seguir marcando en el calendario el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres?

Tras años de campañas, de esfuerzos por concienciar de que el silencio no ayuda y de que el amor no duele, seguimos viendo cómo la violencia alcanza a los más jóvenes. Con angustia lo hemos comprobado en la Región de Murcia, con el crimen de Ainhoa, de 19 años, en Librilla.

Es por ellos, por nuestras hijas e hijos, que estamos obligados a redoblar esfuerzos para que el legado que les dejemos no esté marcado por una violencia que debería estar erradicada. Es responsabilidad de las administraciones, de las familias, de toda la sociedad.

La violencia de género, lejos de desaparecer, adopta nuevas formas en las relaciones de jóvenes y adolescentes, muchas veces con las redes sociales como arma. La agresión virtual, a veces más silenciosa y más sutil, genera aún más incertidumbre. Por eso, debemos adaptar y reforzar la prevención para enfrentar estos tipos de violencia crecientes. No hacerlo sería una irresponsabilidad cuando hay vidas en juego.

¿Qué mensaje damos a los jóvenes si quienes deben garantizar su seguridad no son capaces de protegerles? ¿Cómo confiar en un sistema que falla? El compromiso debe ser real, como también debe serlo la protección. Un ejemplo de esos fallos que, lamentablemente, ha copado los titulares durante semanas, es el producido en las pulseras antimaltrato. La situación de desprotección ha dejado en evidencia al Gobierno central, que incapaz de responder a estas preguntas, deja desamparadas a las víctimas, que desconocen el alcance del riesgo al que se enfrentan.

Si queremos tender puentes y construir confianza, debemos apostar por acciones contundentes. Desde el Gobierno de la Región de Murcia hemos tejido una red de apoyo que reforzamos de forma continua para proteger a todas las mujeres que sufren violencia. Es una prioridad que nos desvela, sobre todo ante las brechas que se abren en el camino: los fallos en dispositivos de protección o la incertidumbre generada por la Ley del ‘Solo sí es sí’, que ha dejado en libertad a maltratadores y agresores sexuales. Esa ley sigue vigente, también sus consecuencias, aunque ya no ocupen titulares.

Si queremos que el 25 de noviembre deje de ser un día para reivindicar, no podemos permitir más fallos. La erradicación de la violencia pasa por actuar con contundencia, por establecer medidas concretas desde todas las administraciones, organizaciones y cuerpos y fuerzas de seguridad. Es lo que está haciendo el Gobierno del presidente Fernando López Miras, impulsando un II Pacto Regional contra la Violencia hacia las Mujeres, que marcará las acciones para los próximos años y pondrá fin a una violencia que nos humilla como sociedad.

Este pacto sella la colaboración entre todas las partes implicadas para lograr avances significativos. Abre la puerta a un nuevo escenario donde la corresponsabilidad sea el pilar que refuerce las acciones: abordar la violencia digital, la violencia económica, combatir la violencia vicaria y garantizar, en definitiva, la protección de las víctimas.

Es el fruto de un trabajo continuado con objetivos ambiciosos pero alcanzables, porque queremos acompañarlas y queremos protegerlas. Que después del grito pidiendo ayuda, después de la denuncia, haya una respuesta efectiva. En ese camino hacia la salida, hacia la recuperación, no las soltaremos de la mano.