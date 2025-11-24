Violencia vicaria, la violencia más extrema

La violencia más extrema y que no deja a nadie indiferente es la que se ejerce hacia la infancia. Creo que, como sociedad, todos y todas lo tenemos claro, la infancia no se toca. Ojalá hubiera esta unidad en la defensa de todos los colectivos vulnerables y, en concreto, de las mujeres ante la violencia de género, que es el tema que nos toca tratar cada 25 de noviembre y parece ser que por muchos años más.

Si hablamos de infancia y violencia de género, hablamos de violencia vicaria, que es el uso de los hijos e hijas como instrumento para hacer sufrir a la madre. Hay casos muy mediáticos, como el de José Bretón, que acabó matando a sus hijos por celos y venganza; pero hay muchos más, también en nuestra región, como el asesinato de Nadia el pasado abril en Murcia, con tan solo cinco años. La expareja de su madre la asesinó, administrándole una masiva dosis de pastillas y, tras envenenarla, llamó a la madre para decirle: «La niña ya está en el cielo». Ramona, la madre, aseguró que era una venganza por la ruptura y que durante nueve años la maltrató constantemente. Cuenta que nunca dejó de seguirla y acosarla, que le hacía vivir un absoluto infierno, pero, aun así, nunca lo denunció.

Como secretaria de Igualdad del PSRM, me reitero en la condena de este y todos los casos de violencia vicaria y violencia machista y hago desde aquí un llamamiento a la sociedad murciana para dejar a un lado los discursos de odio y atender unidos y unidas un problema que tenemos como sociedad. No podemos permitir, por humanidad, que en España en 2025 haya 37 mujeres asesinadas y 3 menores. Más de 100.000 mujeres en el sistema VIOGEN en 2025 y más de 1.400 menores en riesgo de ser agredidos por el agresor de su madre. Los datos duelen, pero más duele ser conscientes del sufrimiento psicológico y físico de estas víctimas.

Como sociedad, debemos despertar y dejar de comprar el discurso de la derecha: «Ha sido un mal divorcio». No podemos seguir sumando casos como si nada, como uno más y una menos. Nuestra democracia es directamente atacada si la mitad de la población sigue sufriendo violencia machista. Debemos poner en valor los avances en materia de protección, como son las nuevas medidas del Pacto de Estado, donde por primera vez se recoge la Violencia Vicaria y el anteproyecto de Ley sobre Violencia Vicaria, que supondrá penas concretas.

Sin duda, España es un país referente en políticas de igualdad, pero debemos seguir trabajando en la prevención y en la concienciación de toda una sociedad, porque solo entendiendo el problema, enseñando a nuestra juventud a tener relaciones afectivo sexual sanas en equilibrio e igualdad, conseguiremos ser un país justo y democrático. Como sociedad debemos combatir los discursos de odio, los discursos negacionistas de representantes políticos, que juegan con el sufrimiento de las mujeres y sus hijos e hijas; porque, por desgracia para todos y todas, la extrema derecha no se acompleja ni avergüenza aludiendo a las denuncias falsas que representan cifras insignificantes y que, por supuesto, también condeno.

O culpando a los hombres extranjeros o, mejor dicho, a los hombres procedentes de países africanos pobres, que también representan cifras insignificantes dentro del cómputo total de nuestro país y que por supuesto, también condeno y condenamos desde el PSRM. Se acogen a ello y jamás condenan casos como la manada, como el de Gisele Pelicot, también extranjeros pero blancos o como el de las dos últimas mujeres asesinadas en Murcia. Como sociedad y por humanidad, no podemos comprar y dar voz a representantes políticos que atentan contra la convivencia de todas y todos, de mujeres y hombres. Considero que es el mayor error de la derecha murciana permitir y dar cabida a la ultraderecha e incluso sumarse a muchos de sus discursos dándoles gobiernos a cambio de invisibilizar temas como este.

Desde el PSOE de la Región de Murcia lo tenemos claro. Solo con políticas con valentía conseguiremos una región y un país libre de violencia de género y, para ello, necesitamos a toda la sociedad detrás por la defensa de lo que es de justicia: la igualdad real entre mujeres y hombres.