Murcia adelanta a Vigo con Richard Gere

Sin habla se ha quedado la ciudadanía al saber que una de las personas que colaborará en el encendido del Gran Árbol de la Redonda será el actor norteamericano Richard Gere, que vendrá a Murcia para poner la primera piedra de un gimnasio de la Fundación Aladina en la Arrixaca que atienda a los niños con cáncer, que serán los protagonistas en el evento navideño que prepara el Ayuntamiento en la plaza Circular. El artista de películas muy recordadas siempre se ha caracterizado por su labor altruista y solidaria e incluso por su militancia política que, como a cualquiera que se posicione y critique, le ha pasado factura a lo largo de los años.

Con la presencia de Gere en esta tierra Murcia se ha elevado al Olimpo de la Navidad y puede mirar cara a cara a Vigo, la ciudad gallega que año tras año enciende las luces cada vez más pronto convirtiendo este acto en un atractivo turístico, un momento emocional y en una marca de ciudad. No en vano activa doce millones de luces led, reparte decorados a lo largo de 460 calles, ha puesto 50 estructuras tridimensionales, celebra mercadillos, abre pistas de hielo y atracciones y pone en marcha un calendario de actividades que abarca dos meses.

Pese a ello, la capital de la Región se marca un tanto con este ‘fichaje’ americano, que ha cosechado también críticas por parte de personas que vinculan la presencia del actor con la economía pública. Muchos se preguntan cuánto costará su presencia y si el Consistorio considera de recibo gastar dinero en fastos navideños cuando hay tantas carencias en carreteras, calles y servicios públicos. Nada pecuniario se ha aclarado sobre el asunto y el Gobierno local solo ha dicho, vía nota de prensa, que el famoso viene de manera desinteresada a acompañar, con su esposa, a los niños de cáncer sin asegurar con claridad que no recibirá ni un euro de dinero municipal. La falta de transparencia sobre el particular sirve para alimentar las hipótesis menos favorables hacia esa labor altruista que se quiere defender. La ausencia de explicaciones de todo lo que rodea la Navidad siempre ha sido una constante de los populares de la Glorieta que no han explicado los dineros que se gastan en los fastos que llevan a cabo en ese periodo de tiempo, como tampoco se ha explicado con suficiencia el presupuesto de otros festejos que se hacen a lo largo del año y, por supuesto, los fastos del 1200 aniversario de la fundación de la ciudad.

Salvando el asunto del dinero, el reto ahora para la Glorieta es garantizar que el encendido del Gran Árbol no estrangule la ciudad y la colapse de manera superlativa más allá de lo que se tiene previsto. Poner en marcha una planificación para ese día se hace necesario y urgente así como establecer el corte de calles con previsión para que el casco no se convierta en una ratonera y el aparcamiento de coches no se descontrole como pasa habitualmente. Dan ganas de irse al exilio ese día, 28 de noviembre, teniendo en cuenta que también está en los comercios el Black Friday, que atrae lo suyo. La huella de carbono de la ciudad se verá disparada a cotas nunca vistas. Por nadie pase.