Razones para creer en la Justicia

Si alguien tenía dudas de la imparcialidad y objetividad de la justicia en España, con el fallo del Tribunal Supremo se le habrán despejado las dudas. Ya lo decía Groucho Mark: ‘Mejor permanecer callado y parece tonto, que ‘dictar sentencias’ y despejar dudas’.

‘La voluntad del Partido Popular (PP) de usar todos los medios a su alcance, incluyendo la acción legal y judicial, para enfrentar a Pedro Sánchez y su gobierno” Miguel Tellado, Secretario General del Partido Popular.

‘El que pueda hacer que haga’. José María Aznar ex presidente del gobierno de España.

Ignacio Cosidó, ex senador y ex Jefe de la Policía Nacional: ‘admite el mensaje de WhatsApp en el que presume de un futuro control del PP sobre el Supremo’

Ignacio Cosidó: ‘controlamos la presidencia del Tribunal Supremo y que tenían a Manuel Marchena (uno de los magistrados que ha condenado al Fiscal General) de su lado’

Pero en Murcia sabemos de lo que hablamos cuando nos referimos a confiar en la justicia, y es que hemos tenido ejemplos de sobra para rendirnos ante nuestros Jueces y Magistrados.

Rafael Catalá, ex Ministro de Justicia: “Admite que el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, accedió a información reservada de la Fiscalía General en el caso Púnica”

El TSJ declaró prescritos los delitos a los que se acusaba al alcalde la ciudad de Murcia Miguel Ángel Cámara. Por cierto, a pesar de las evidencias, los murcianos tuvimos que pagar a escote los setenta y cinco mil euros de su defensa.

La Audiencia Provincial de Murcia suspendió el pasado año 2024 la pena de entrada en prisión impuesta a cuatro de los siete empresarios que fueron condenados el pasado 11 de septiembre por prostitución tras reconocer haber tenido sexo con menores de edad a cambio de dinero.

Audiencia Provincial de Murcia acaba de dictar sentencia absolutoria para todos los acusados en el procedimiento abreviado 81/2019, seguido por delitos de prevaricación, falsedad documental y blanqueo de capitales en relación con el proyecto urbanístico Novo Carthago.

“Tampoco es jurídicamente grosera la solución de otorgar uso deportivo o recreativo dentro de espacios naturales protegidos” ha llegado a escribir el tribunal.

Ahora imagino que todos los empleados públicos que han sido absueltos, también pasarán las facturas correspondientes para que entre todos paguemos la ‘fiesta’.

Para terminar de demostrar, a tanto incrédulo que hay aquí, ya solo falta que se archive el caso de la Desaladora de Escombreras y que Valcárcel descanse, ah, y que paguemos el aeropuerto de Corvera.

Tenemos muchas, quizás demasiadas, razones para creer en la justicia.