Dice el chisme de la Magna de Murcia que a las tres de la tarde, Fernando López Miras iba mirando para arriba, como buscando nidos, pero en realidad buscando un balcón por el centro de Murcia para colgar una bandera blanca, las del paso que le puso la cuádriga a sus pies, que contrarrestara a las tres banderas azules que iban a recogerse. Para más inri, era una recogida de banderas que es el alardo con el que cada tarde de procesión abren las cofradías aquí en Lorca su lucha de sedas, caballos y pasión.

La prisa de Fernando era porque esa recogida en el centro de Murcia era, además de alardo, emboscada. Ninguno, ni los azules, supimos de ella hasta la mañana del sábado. La sorpresa es un elemento fundamental, en política y en la Semana Santa de Lorca, y quien no va avisado poco procesionista, o político, es, por muy jampón que luego salga, debajo del varal o encima de una cuádriga. Esa era la segunda cruz de los blancos y de López Miras en la mañana del sábado.

La Coronación de Espinas del Paso Azul de Lorca / Israel Sánchez

La primera había sido el traslado del Trono Azul de la Coronación de Espinas a la Catedral desde el Carmen, en un recorrido de privilegio, solo reservado para lo más granado, o colorao, de la Semana Santa murciana. Así que la Coronación se recortó, a la ida, sobre el Puente de los Peligros. A la vuelta también, pero además, para que lo acompañaran hasta el Carmen, los azules trajeron una escolta de caballos y sedas. Y esa fue la tercera cruz, tres limpios tajos en Su Blanquidad, la de López Miras, que, parece que siempre antes blanco que presidente de todos los murcianos, no se dignó a acompañar al Obispo al cierre de la procesión. Quizás porque sabía que el obispo Lorca Planes, con la discreción de la que él sí entiende al vestir la púrpura, es de la que abre y cierra, que en argot lorquino es ser azul. Y no creo que soportara otra cruz más.

Lo cierto es que ya venía esta semana pasada con la cara marcada. No es plato de gusto que la ministra de la Vivienda -la que se encomendó a la solidaridad de los caseros para bajar los precios del alquiler, ¡precisamente ella!- sea la que pueda sacarte los colores en tu propia casa, denunciando que la Comunidad Autónoma había construido solo cinco de las 566 viviendas comprometidas con Europa a cambio de subvenciones, la misma semana que la CARM había comunicado a los solicitantes de aquella medida de Alquiler Joven (¡joven hasta los 40 años!), que se denegaban por falta de dinero. Una medida estrella de las elecciones, estrellada en un pozo sin fondos.

Me ha gustado mucho cómo el PSRM ha articulado la respuesta al problema de la vivienda, no solo denunciando la incompetencia, sino también ofreciendo una solución al gobierno murciano, que anda ahora buscando a toda prisa, como su presidente en Murcia, un balcón salvador ante la urgencia de perder los fondos europeos. También porque su socio de gobierno es esa cabeza pensante que cree que el ‘coliving’ es la vida loca de Ricky Martin, un plan malvado de la agenda 2030 para volvernos LGTBIQ+ a todos. Por ese camino, la bandera blanca, la de la rendición, López Miras la va a poder colgar pronto en San Esteban.