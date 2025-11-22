Opinión | Nos queda la palabra
Vuelta y vuelta
De recetas de cocina se habla ahora en las excursiones, destacó el homenajeado guía tras sus primeros 25 años al frente del club de senderismo que fundó. Parece que, en su larga y sinuosa senda vital, camina centrado en dar sus mejores pasos para que sus huellas sirvan de orientación a los demás, pero reconoce que también pone el oído y lo que escucha últimamente siempre son palabras entre fogones.
Quizá por ello y por la salivación que generan los comentarios, va trufando la marcha de descansos. Ora un plátano. Ora frutos secos o chocolate ciento por ciento puro. Ora sándwich vegetal. Y, en el culmen, un opíparo picnic que se convierte en una feria culinaria con lo mejor que sale de nuestras manos, pues los pies ya han hablado. Sin descartar, por supuesto, la posibilidad de probar los sabores de los rincones más recónditos, fondas y mesones cuyas raíces descansan sobre la tierra de la que surgen o alimentan los mejores productos.
De postre, la conversación nutricional deriva frecuentemente en un intercambio vitaminado de suplementos. Del magnesio a un sustancioso vademécum que, a menudo o menudillo, concluye en el relato de una insípida dieta en la que no deben faltar los ahora imprescindibles aguacate y jengibre.
Y, si aún queda resuello, a vacilar con las sesiones de gym, a ver quién gana en horas machacándose con o sin entrenador personal. Aunque hay insumisos que exclaman que van mejor desde que dejaron las sesiones, condenándose al ostracismo junto al compañero de cola.
De política ni mú. Boca cerrada. De actualidad tampoco, pues estar al tanto resta puntos y a menos cero te vas si admites que lees el periódico. Si acaso, como en los mejores tiempos, alguna noticia internacional. Estar desconectado es lo que mola. Si a alguien se le escapa un exabrupto, pues no estar informado no es óbice para mantenerse callado, oídos sordos.
También nos queda el socorrido tema de la ropa, variada de por sí en el mundo del montañismo.
Como ocurría no hace mucho tiempo, los informativos y nuestra vida se llenan de gastronomía, moda y la información meteorológica.
¿Tú que has hecho hoy de comer?
