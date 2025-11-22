Opinión | Escrito en el aire
Supremo fallo político
Primero condeno, después justifico la condena. Con prisas, disparo, ya habrá tiempo de apuntar. Es la forma que ha tenido el Supremo de sumarse a la ofensiva política de la derecha y la extrema derecha contra el fiscal general. Un Supremo, nuevamente dividido (cinco votos ‘conservadores’ contra dos ‘progresistas’), que tras una deliberación rápida y polémica pone en la picota a Garcia Ortiz sin necesidad de argumentar, de momento, su estigmatización. Habrá votos particulares, pues no hay pruebas concluyentes, que se sepa, de que fuera el condenado quien filtrara el documento del novio de Ayuso, que ya era público. Es más, los periodistas que tenían esa información han negado bajo juramento que fuera él la fuente. Pero eso parece importar poco ya a estas alturas. La condena (apresurada y sin sentencia) es lo que les vale a quienes celebran esta victoria política. ¿No estaremos ante ‘un golpe judicial en toda regla’? nos preguntamos, no es para menos, muchos. Sin pruebas, solo indicios, y una instrucción más que dudosa irrumpe este supremo fallo político. A quienes se les ha pedido que hagan, han hecho.
Suscríbete para seguir leyendo
- Francisco J. Navarro: 'Si las vías romanas se construyeron para mover a las legiones, el segundo motivo fue proveer a estas de vino
- Richard Gere encenderá el Gran Árbol de Navidad en Murcia
- Un nuevo Mercadona abre en Murcia el próximo lunes
- Este es el pueblo de la Región de Murcia donde ya han amanecido con el agua congelada: 'El termómetro ha caído hasta los -4,3 grados
- Molina de Segura estrena radares: estas son las nuevas zonas donde podrán empezar a multar
- Estas son las plazas que el SMS quiere sacar en la próxima oposición
- La Audiencia absuelve a todos los acusados en el caso Novo Carthago
- Cafetería con terraza y un acceso a pie de calle: así será la reforma de la Estación de Autobuses de Cartagena