Primero condeno, después justifico la condena. Con prisas, disparo, ya habrá tiempo de apuntar. Es la forma que ha tenido el Supremo de sumarse a la ofensiva política de la derecha y la extrema derecha contra el fiscal general. Un Supremo, nuevamente dividido (cinco votos ‘conservadores’ contra dos ‘progresistas’), que tras una deliberación rápida y polémica pone en la picota a Garcia Ortiz sin necesidad de argumentar, de momento, su estigmatización. Habrá votos particulares, pues no hay pruebas concluyentes, que se sepa, de que fuera el condenado quien filtrara el documento del novio de Ayuso, que ya era público. Es más, los periodistas que tenían esa información han negado bajo juramento que fuera él la fuente. Pero eso parece importar poco ya a estas alturas. La condena (apresurada y sin sentencia) es lo que les vale a quienes celebran esta victoria política. ¿No estaremos ante ‘un golpe judicial en toda regla’? nos preguntamos, no es para menos, muchos. Sin pruebas, solo indicios, y una instrucción más que dudosa irrumpe este supremo fallo político. A quienes se les ha pedido que hagan, han hecho.