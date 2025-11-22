¿La Navidad se estrella?

Desde que acudo a esta cita impresa con ustedes, son varias las ocasiones que he criticado la excesiva premura por la llegada de la Navidad en algunos lugares. Ahora, creo que necesitamos que llegue lo antes posible; cosa bien distinta es en qué la hemos convertido y las consecuencias de esta transformación.

Hay roscones de Reyes congelados desde finales de octubre en los supermercados y los turrones están disponibles desde el verano. Soldaditos de plomo, ‘papás noeles’ con sus renos y duendes son mayoría aplastante frente a belenes o nacimientos. Los programas de actividades y espectáculos navideños están repletos de representaciones con buenas intenciones que destacan valores humanos, pero son esquivos con las tradiciones. Y las luces para celebrarla son un pulso desmedido para ver quién despliega más potencia y atrae a más turistas.

Disculpen por la dureza del titular que encabeza la columna; solo refleja mi perplejidad tras leer que Richard Gere será el gran protagonista de la Navidad en Murcia. Por si aún desconocen la noticia y su primera reacción es de incredulidad, retrocedan a la portada de este diario. En sus páginas, conocerán los detalles de la escenificación que el reconocido actor protagonizará en la capital de la Región el próximo viernes. Estoy convencido de que la Plaza Circular de Murcia batirá récords de afluencia para ver brillar a la estrella de Hollywood.

Como muchos de ustedes, soy un apasionado de celebrar la Navidad a lo grande; es la época del año que más me gusta y confieso que el 6 de enero regreso a la niñez. Ese día, una montaña de regalos se apodera de nuestro salón, aunque lo que ocultan los envoltorios es lo de menos; es la ilusión en los rostros de pequeños y mayores lo que convierte ese momento en mi preferido del año.

Consumismo y materialismo desplazan cada vez más al origen de esta fiesta, del que parecemos empeñados en olvidarnos, como si molestara; tal vez sea así. La Navidad conmemora el nacimiento de Jesucristo; no lo digo yo ni tampoco el papa de Roma. Tras releer el impactante titular sobre el guaperas de Pretty Woman, me he entretenido y le he preguntado a esa inteligencia artificial de la que, a veces, reniego qué es la Navidad. A continuación, reproduzco su respuesta: «La Navidad es una fiesta anual que conmemora el nacimiento de Jesucristo, celebrada principalmente el 25 de diciembre». Hasta ahí, el primer punto, pero seré justo y añado el resto del primer párrafo: «Es tanto una festividad religiosa cristiana como un fenómeno cultural y comercial a nivel mundial. Las celebraciones incluyen reuniones familiares, intercambio de regalos, la decoración de árboles de Navidad, comidas especiales y la figura de Papá Noel en muchas tradiciones laicas».

El orden de la definición me parece relevante, pero creo que lo hemos cambiado hacia una tendencia en la que la parte comercial y cultural predomina sobre la familiar; y para qué hablar de la religiosa, relegada a una minoría cada vez peor vista, incluso señalada en ocasiones como retrógrada y rancia; hasta marcada por su ideología, como si la cruz cristiana tuviera signo político.

Cada uno es libre de celebrar la Navidad como le plazca. Invito a releer esta frase a las personas ateas que la interpreten como una crítica al anticlericalismo. Si son no creyentes, vuelvan a leerla de nuevo desde su punto de vista. Cada uno es libre de celebrar la Navidad como le plazca. Y, ahora, unos y otros añadamos lo siguiente: con respeto a las creencias, tendencias y costumbres de los demás, sin imposiciones, señalamientos ni burlas. Es lícito acudir a la llegada de Richard Gere a las luminosas y abarrotadas calles de Murcia por Navidad; como lo es celebrar que es el Niño Jesús quien llegó al mundo una noche oscura en un pobre portal, sin olvidar que ese es el origen de esas grandes fiestas y de la invasión de luces.

Son muchas las películas de Gere y de sus colegas que me gustan, pero creo que si queremos evitar que la Navidad pierda su sentido, es importante que nos guíen las estrellas de Belén, en lugar de reemplazarlas por el efímero brillo de las de Hollywood.