Like a un influencer de reels

No sabe uno muy bien desde cuándo, ni el porqué, pero como por arte de magia -y donde decimos magia, léase algoritmo-, ha aparecido sobre nuestro horizonte existencial la recurrente figura de un médico “influencer” llamado José Manuel Felices Farias. Rara es la ocasión en la que al activar “Facebook” -mi red favorita- no me aparece un nuevo “reel” suyo señalando y aclarando ciertos malentendidos médicos o alguno de esos lugares comunes que suelen producirse casi siempre en torno a nuestra salud, aunque sin fundamento científico alguno. A su vez y hace unos días, también recibo, por parte de un grupo de “WhatsApp”, un enlace directo para que, precisamente, vote a este médico en una especie de referéndum popular sobre “Gente de Murcia”, consulta que se celebra a través de las propias redes. Por supuesto le doy mi “like” pero, al mismo tiempo, también decido intentar conocerlo en persona para retratarlo, cosa que no me resultó nada difícil pues, en Murcia, un Farias sólo puede pasar por nuestra amiga Mercedes. Y, efectivamente, era su madre.

Desconozco si cuando se publique este comentario se habrá decidido ya esa consulta/votación a la que anteriormente aludíamos, pero no me extrañaría en absoluto que, finalmente, el elegido fuese nuestro retratado de hoy. Es verdad que se trata del primer influencer al que uno se acerca, pero, de lo que no hay duda, es de que posee un carisma muy marcado. De las aproximadamente doscientas tomas que le hice, ni en una veintena aparece en silencio y mirando serenamente a la cámara. Y es que en José Manuel todo es acción, pasión, comunicación, seguridad, expresión… Claro, si a una persona que prefiere dejar de respirar antes de no expresar las ideas que lo desbordan, le das un altavoz como son las redes, imagina.