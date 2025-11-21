Basura en el entorno del espacio en el que trabajan los equipos de Atención Temprana en La Paz. / L. O.

«No es el sitio ni las condiciones para que un niño esté aquí», así se expresa una de las madres refiriéndose al lugar donde se encuentra el centro de Atención Temprana (calle Puente Tocinos del Barrio de La Paz), según reportajes publicados por medios de comunicación.

«Hay suciedad en el entorno» -denuncia el equipo de trabajadores-, «hay problemas de inseguridad: robos, insultos, amenazas…», «las familias llegan allí entre basuras, jeringuillas, plagas de pulgas, cucarachas y ratas», «un colchón mugriento fue retirado al cabo de varios días», «el barrio cada vez está más degradado», «han normalizado situaciones que no son normales»... Todo esto son manifestaciones del personal del centro y de las familias que acuden a él.

Es una descripción hiperbólica -nosotros diríamos apocalíptica-, un guion para una película de terror, quizás. ¿Quién se va a adentrar desde ahora en la calle Puente Tocinos -aunque haya un colegio público, panaderías, confiterías, peluquerías, barberías…- si tiene que abrirse camino a machetazos entre las ratas y cucarachas, protegidos con trajes especiales contra chinches y pulgas y con escolta policial para no ser apuñalado en cualquier esquina? Nadie, ¿verdad?

«No, no es el sitio ni las condiciones para que un niño esté aquí», aunque el edificio forme parte del recinto del colegio público. Luego solo es adecuado para los niños y niñas del polígono, ¿por qué? La respuesta quizás se encuentre en lo que se dice en los reportajes: «Han normalizado situaciones que no son normales». Pero ¿quién ha normalizado esas situaciones? Quizás los propios vecinos que, hartos de tantas promesas incumplidas, se han resignado y han olvidado que la historia del barrio nos enseña que nada se consigue sin lucha. Pero la palma se la llevan los poderes públicos, pues el abandono del barrio de La Paz por parte del Gobierno municipal ha sido absoluto durante estos últimos 30 años.

Por eso, agradecemos al personal y familias del centro de atención temprana la denuncia, para que vean que quienes estamos constantemente denunciando esta situación de abandono no somos una pandilla de rojos que solo intenta ir contra el Gobierno del PP. Nuestro objetivo es conseguir unas mejoras para el barrio que, dado sus características, no pueden producirse sin la inversión municipal, autonómica y estatal.

Pero ojo con el final del reportaje: «La Consejería, junto con el Ayuntamiento, está buscando otra ubicación». Cuánto nos gustaría que se dijera: «El Ayuntamiento, junto con las demás administraciones, está buscando soluciones para evitar la degradación que sufre el barrio de La Paz y, consiguientemente, mejorar el entorno del Centro de Atención Temprana».

Tampoco los medios contribuyen mucho. En los reportajes no se dice nada de las causas de la degradación del barrio o de la inacción de la Administración, como si estas situaciones que se dan nacieran por generación espontánea. Quizás teman que se les acuse también de rojos si señalan a los culpables. Ya lo decía Helder Cámara (obispo brasileño): «Si cuido de los pobres me llaman santo, pero si pregunto por qué son pobres me llaman comunista».

Pues nada, a pesar de las condiciones adversas, de los estigmas, de las películas de terror, seguiremos intentándolo, aunque nos llamen comunistas, no tenemos prejuicios.