Oscar Puente y López Miras: lo que ha unido la noche madrileña que no lo separe el corredor

Son el Stan Laurel y el Oliver Hardy de la política española, el Rick Blaine y el Capitán Renault en Casablanca. Ojalá las relaciones entre la clase política española fuera como la que tienen de respeto el Ministro de Transportes, Oscar Puente y el Presidente de la Comunidad Autónoma de Cartagena y Murcia Fernando López Miras, seguramente nos iría mucho mejor a todos.

Da gusto no escuchar insultos, gritos, humillaciones, salidas de tono o menosprecio cuando llega a nuestra tierra un Ministro del Gobierno de Pedro Sánchez, y eso no es obstáculo para exigir responsabilidades, tiempos y reclamar lo que consideramos justo, así, solo así se crece y avanza.

Sin duda toda una lección en los tiempos revueltos en los que vivimos, donde la fractura entre las dos Españas sigue agigantándose, rompiendo puentes día a día, y cuando no es en el Congreso cuando se revientan las relaciones, llega el Supremo y pone una bomba que hace saltar por los aires los cimientos de la propia democracia.

Este artículo no es para opinar sobre la sentencia contra el Fiscal, bastante se ha dicho ya, pero como dice la canción: ‘Si me dan a elegir’ me quedo con el Magistrado Emérito del Supremo el Sr. Martín Pallín, y si no lo han leído o escuchado, no merece la pena ni que sigan leyendo aquí, pero eso sí, si alguien piensa que el fallo del tribunal pone punto y final al caso Fiscal General, se equivoca, la pregunta es: ¿Dimitirán sus señorías si el constitucional o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declara nulo el fallo?

Lo mejor, volviendo al buen rollo que hay entre Fernando y Oscar, u Oscar y Fernando, tanto monta Isabel, no Díaz Ayuso, como Fernando, que le podría pasar a la Comunidad Autónoma de Cartagena y Murcia sería que hubiera una remodelación del Gobierno de España y nombraran al ex alcalde vallisoletano, Ministro para Transición Ecológica y de Medio Ambiente, estoy convencido que no solo los agricultores murcianos, excluyo a los fondos de inversión que están esquilmando nuestras tierras, sino que hasta los peces y crustáceos del Mar Menor saltarían de alegría, incluso le harían la ola a Pedro Sánchez.

Parafraseando al genial humorista Gila: ‘No llegará el corredor a Murcia a Almería en 2027, pero nos hemos reído un buen rato’.