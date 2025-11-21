Mucha gente se está pasando a la extrema derecha simplemente porque no soportan el mundo moralmente perfecto e hipócrita que la izquierda pretende vender. El remedio (personalmente abomino de las posiciones radicales en ambos extremos del espectro ideológico) es muy simple: decir la verdad. El tema por antonomasia que atrae a mucha gente a las posiciones de Nigel Farage, Donald Trump o esa versión castiza de lo mismo que es Santiago Abascal, es la inmigración. Trump lanzó su primera candidatura identificando inmigración y delincuencia. Nada más falso que esa generalización, pero nada más comprensible que haya preocupación ciudadana por el tema.

La demostración es que, cuando la policía del País Vasco , la Ertzaintza, ha empezado a publicar datos sobre el origen nacional de los delincuentes, se ha constatado que los delitos de todo tipo son cometidos desproporcionadamente por extranjeros. Te puede parecer bien o mal el dato, pero las cosas no se resuelven ocultando la verdad. Es lo mismo que las pacatas informaciones de los asaltos a médicos por familiares del paciente o violencia por enfrentamientos entre clanes, algo que todo el mundo entiende qe se refiere a personas de etnia gitana.

Hay motivos para que los extranjeros delincan más. Un inmigrante, por definición, es una persona desarraigada y vive a menudo una en situación precaria. Eso, evidentemente, es un caldo de cultivo propicio para la delincuencia. El problema es entonces cómo tratar esa realidad de la forma más conveniente, no intentar negarla con autocensura y medias verdades. En el caso de los gitanos, su propia cohesión familiar los lleva a la creación de guetos, con sus sistemas de autoprotección, que a su vez genera una situación idónea para el tráfico de drogas como todos (excepto los que niegan la realidad) saben.

Que la inmensa mayoría de los inmigrantes son gente decente y que los gitanos gozan de una cultura digna de protección, es tan evidente como que hay problemas que resolver en la inclusión de ambos grupos sociales, igual que en otros. No sé si son peores personas los que pretenden aprovecharse de la realidad o las que niegan estúpidamente la evidencia.