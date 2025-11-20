Triunfo azul

Puede que estas líneas sólo interesen a unos pocos y cabreen a unos cuantos; son el homenaje que quiero hacerle a la Hermandad de Labradores, Paso Azul de Lorca.

Durante meses, han trabajado para la procesión Magna del pasado sábado en Murcia: mayordomos, equipos de montaje, la agrupación musical Mater Dolorosa, portapasos, abanderados, portaestandartes, miembros del cortejo, comisiones y escolta de caballos. A todas y a todos, como azul, quiero darles las gracias. Una vez más, demostrasteis la grandeza de este paso. Un esfuerzo compartido junto a la Real, Muy Ilustre, Venerable y Antiquísima Archicofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, conocida como ‘Los Coloraos’, la cofradía penitencial más antigua de Murcia, fundada en 1411. Es emocionante ver el respeto y generosidad de ambas cofradías, unidas por el amor a una madre y a un hijo: la Santísima Virgen de los Dolores y el Cristo de la Sangre.

Llegó el sábado y nadie diría que es noviembre; las calles llenas de gente. El trono del Cristo de la Coronación, tras la petalada, ofrenda de nuestros hermanos coloraos (cuyo privilegio solo tiene La Fuensanta), recorría el Carmen hasta cruzar el puente de Los Peligros, con la torre de la Catedral de fondo; una imagen para el recuerdo. Los azules fuimos tomando las calles y los balcones. El Paso Azul quiso compartir con todos los murcianos nuestra pasión diferente. Recorrer y recoger banderas en Santo Domingo, Platería y la calle Azucaque, tocando las caretas y contagiando con nuestra pasión azul, mientras otros buscaban balcones y no sabían muy bien a qué habían venido.

Y llegó la tarde. Las puertas del Perdón de la Catedral se abrían, la Magna procesión comenzaba, los ángeles de Navidad sobraban. Llegó el turno del paso Azul; el estandarte del Guion salió del Palacio Episcopal acompañado de nuestra bandera más nueva; durante 15 minutos preciosos fue bailada por Adrián Páez Martínez. La Hermandad de Labradores, Paso Azul, estaba preparada para hacer historia en la Magna Procesión Jubilar. Otorgándole la importancia que merece, la hermandad estrenó el grupo de acólitos del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas. El cortejo recorrió las calles de Murcia, la belleza del Cristo dejando a su espalda el imafronte de la Catedral; no se nos olvidará a todos los que allí estuvimos disfrutando del triunfo azul.

Tampoco su paso por la Plaza de las Flores, o el relevo de portapasos en la plaza de Santa Catalina, o la entrada en el Romea. Y aún quedaba la recogida. Antes de llegar al puente de Los Peligros, cinco caballos esperaban al Cristo: la escolta de los Padres de la Iglesia y San Pedro. Cinco caballos cerraron una procesión única, un trabajo impecable, hecho en equipo, con amor y frescura. Hasta la lluvia se puso de nuestra parte y empezó a caer cuando el Cristo entraba en la capilla. Miguel Ángel, Adrián, Sergio, Kiko, Isa, Ramón, Inma, Jaime, Ana Olga, Mariano, Teresa, Irene y a todos los azules con los que compartí el triunfo azul, gracias por este día compartido. Pepe, Enrique, Ángel, Conchita, María, os eché de menos.

¡Viva lo que nunca podrán tener! ¡Viva El Paso Azul! ¡Viva la Virgen de los Dolores!