Por más que algunos se empeñen en vendernos el cuento de que las generaciones cuya infancia y desarrollo se han dado en un contexto de tecnologías omnipresentes y probablemente modelarán sus características psicosociales; por más que algunos expertos aseguren que, más pronto que tarde, las máquinas dominarán el mundo; déjennos soñar, admirar y aplaudir a los que, a través de su esfuerzo, gracia, talento e ilusión, evocan la belleza.

Ha sido precioso seguir de cerca a un centenar de cuasi adolescentes y jóvenes virtuosos que estos días refieren a su capacidad para movilizar sus conocimientos y emociones a través de un escaparate. El que les brinda Murcia en la Vitrina, permitiéndoles fomentar ese talento crucial para el desarrollo artístico frente a un público que, estoy segura, reforzará su confianza.

‘Murcia en la vitrina’ se ha convertido en referencia cultural, una cita anual que desde 2019 tiene lugar en las calles del centro de la ciudad, dónde los escaparates de numerosos comercios locales se transforman en escenarios efímeros ante los que el público puede disfrutar de una variedad de actuaciones en directo, que incluyen conciertos, danza, magia, recitales y talleres. De aquellos ocho valientes presentados en la primera edición a los más de 160 que lo harán en una par de días, este sábado 22, han sido numerosos los logros que parte de ellos han conseguido: dos discos de Karlan, un tocar el cielo de Las Wonder, reconocimiento unánime de Helio por parte del certamen CreaMurcia, salto al estrellato de Martina Efedra, el respeto sepulcral por Álamo 51, premios para Evve... Y así podría seguir hasta mencionar a quinientos artistas que a día de hoy han mostrado sus dotes y cualidades en un espacio que cuida sus propuestas abasteciéndoles con los medios técnicos oportunos y, sobre todo, pagando sus actuaciones. Y no es frivolidad remarcar este punto, la remuneración por un trabajo artístico es vital pese a la corta trayectoria o proyección que este haya recorrido, y el que la lleva, la entiende.

Desde 2022 se mantiene un acuerdo con el Conservatorio de Danza para que cuatro de las actuaciones que se presentan sean destinadas a sus alumnas. Y en esta edición, han apostado por la inclusividad. Pocas llamadas culturales me parecen tan atractivas y, por eso, me parecía de rigor compartirlo con ustedes. Disfruten gratuitamente del arte, las disciplinas y el talento que tenemos en Murcia, y luego me cuentan.