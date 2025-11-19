Letizia, usted o yo

Sin encuestas a mano, una diría que la reina Letizia es más popular que el rey Felipe VI, aunque tal vez no es algo exclusivo de España, sino que se repite en la Europa contemporánea que la consorte del rey tiene la obligación de ser popular, de encarnar ‘el lado humano’ de la monarquía, incluso el frívolo. Todos somos tan guapos como podemos y alegrar la vista a los demás en principio no es algo de lo que haya que avergonzarse, al contrario. Además, cuidar el cuerpo para buscar la salud física y mental es un axioma en nuestro tiempo, sabiduría clásica hoy hecha imperativo y bien está. En la misma línea, hay en las sociedades ricas de hoy un imperativo en el ambiente que ordena mantenerse alejado de la obesidad, y la obediencia al mismo va más allá para llevar al anhelo de hacerse un cuerpo que se asemeje a los de los y las modelos: las alfombras rojas, ay. Añádase que con la prolongación de la esperanza de vida, consecuencia del bienestar social, se prolonga correlativamente la aspiración a la eterna juventud, por ridícula que resulte, bien mirado. Valdría la pena preguntarse en qué medida uno se cuida por convencimiento o por la presión ambiental, ya que los estudios científicos señalan la importancia de esta.

Por otra parte, ser reina consorte, más que algo elegido, es más bien algo que viene en el lote con tu amado, algo que deberás aceptar y que conlleva graves obligaciones derivadas de la exposición pública asociada a la función de representación de la jefatura del estado. Hay que intentar con denuedo que la mayoría de los ciudadanos (no ‘súbditos’) se sientan, si no orgullosos, al menos no avergonzados de su reina, sometida como decimos a escrutinio inevitable, constante y a veces salvaje. La nuestra recibe elogios y aplauso a su elegancia y buen gusto en el vestir por doquiera que va, incluso en la China.

La entrega de los Premios Princesa de Asturias, celebrada hace pocas semanas, es cada año ocasión para el lucimiento y la disección implacable, a los que ahora se ven también sometidas sus hijas. En 2022, cuando los reyes acudieron al estreno de ‘Aida’ en el Teatro Real de Madrid, su atuendo fue especialmente comentado. Lució un vestido azul con toda la espalda descubierta. También parecen gustarle los escotes tipo halter. Ha lucido hombros y brazos en dichas ceremonias en 2020, 22, 23 y 24, por lo menos. Todos estos descubiertos muestran un cuerpo sin un ápice de grasa, ‘trabajado’ se dice con admiración, músculos extradefinidos, ni el menor acuse de la edad.

La elucubración está servida. ¿Por qué tanto escote halter? ¿Acaso necesita mostrar que dedica mucho tiempo y esfuerzo a esculpir su cuerpo? ¿O solo le gusta? ¿Cuál es el mensaje? ¿Provocar envidia o demostrar que cumple dignamente su deber de representación? ¿O simplemente puede hacerlo y lo disfruta? ¿O acaso necesita marcar bien la distancia con sus antiguas colegas, a las que ejerciendo la profesión y criando hijos no les llegan ni el día, ni el sueldo, ni las fuerzas para comer sano e ir al ‘gym’? ¿Pero la reina come sano? Algunas mentes malvadas se preguntan si come siquiera.

Tiene mucho mérito haber accedido a incrustarse en una institución tan antigua y llena de rigideces proviniendo de la sociedad civil ordinaria (era una profesional del periodismo, divorciada, familia republicana...) y solo ella sabrá lo que le habrá costado o el precio que habrá tenido que pagar, que algunos solo piensan en los vestidos y joyas que puede lucir y la envidian por eso. Claro que a ver quién es la guapa que no querría enfundarse ese abrigo gris con bordados de flores que acaba de lucir en China.

En fin, su majestad la reina Letizia mantiene una figura de modelo, lo cual tiene mucho mérito a cualquier edad (pero aún más a partir de los 50) y en cualquier circunstancia (aun disponiendo de tiempo, no siempre apetece machacarse con las pesas), y generalmente acierta con sus ‘looks’, en opinión general. ¿Acierta también con ese ‘cuidado’ del cuerpo? Y otra pregunta, conforme está el mundo ¿por qué hay que preocuparse de estas cosas, la reina, usted o yo?