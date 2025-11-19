Guadalupe sufre una grave crisis de crecimiento

Su población en apenas un lustro se está multiplicando por dos, en cambio, el número de personas que entran y salen de ella, se ha multiplicado por diez, y es que la UCAM se ha convertido en un pequeño monstruo donde miles de automóviles tienen que pelearse cada día en la única vía que se asoma a la autovía, dando lugar a que las calles y carreteras de la huerta estén sufriendo un tráfico tan denso que esta pedanía murciana se está convirtiendo en uno de los mayores focos de contaminación de la ciudad junto al nudo de Espinardo, en cambio, su infraestructura sigue siendo la de una pedanía pequeña y olvidada.

Su Centro de Salud no solo se queda pequeño, sino que apenas puede cubrir a una población que empieza a rozar los quince mil habitantes, mucho más que la mayoría de los pueblos de la Región de Murcia, a la vuelta de la esquina, será necesario instalar un Instituto, ya que el de Espinardo empieza a colapsar, por cierto, el puente sigue siendo un puñal para cientos de jóvenes que lo cruzan diariamente, y con limpiar las ‘matas’ no se soluciona nada, pero el mayor problema, junto a la congestión vial, es sin duda la nula planificación y la pésima gestión municipal para dar solución a los problemas de limpieza y recogida de basuras.

Si a ello le sumas que sus instalaciones deportivas siguen siendo ninguneadas y parcheadas, el resultado no puede ser otro que la gente esté a punto de estallar.

Lo que tiene Guadalupe es simplemente una grave crisis de crecimiento, y eso es un problema cuando la solución sigue dilatándose en el tiempo, y cuando venga a darse cuenta el Ayuntamiento, la bola de nieve que sigue creciendo, se puede convertir en un tsunami de protestas y quejas.

Hasta ahora, con la UCAM por bandera, se ha apostado por la especulación y la proliferación de viviendas de todo tipo, sin tener en cuenta lo que supone duplicar y hasta triplicar su población, lo que dará como resultado, cuando se apaguen las luces de las grúas y se retiren los albañiles, arquitectos, encofradores e ingenieros, que la pedanía se enfrente a su dura realidad, y esta no es otra que encontrarnos con una falta preocupante de servicios, eso sí, a la hora de pagar, pagaremos como corresponde, pero nuestros servicios serán paupérrimos y marginales, y es que no hay nada como vivir en una pedanía para darse cuenta de que el ayuntamiento solo vive por y para su Gran Vía, su Redonda, su Tontódromo y la Plaza de Belluga, los demás, somos piojos.

Ahora llega la Navidad, a Guadalupe creo que le tocan 50 bombillas y poco más, y es que ser los penúltimos de la fila tiene estas cosas.