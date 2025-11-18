Si alguien cree que solo quedan tres años para que el apellido Trump pase a formar parte de la historia norteamericana, me temo que se podría estar equivocando, pues el clan de los Trump no está dispuesto a dejar la gallina de los huevos de oro que supone estar al frente de la Casa Blanca; y es que, aunque al patriarca no le esté soplando muy a favor el viento últimamente, quiere que su saga se convierta en algo así como los Kennedy del siglo XXI.

Cada vez es más seguro que el apellido Trump vuelva a estar en la lucha por la presidencia norteamericana y, aunque seguramente también se llame Donald, esta vez podríamos estar hablando del primogénito del magnate.

El papel de su hija y yerno en la invasión de Israel en Gaza, convirtiéndolos en piedra angular de su singular plan de paz, podría darnos una pista sobre las intenciones del actual mandatario norteamericano para las elecciones de 2028.

Nadie duda de que su binomio (amenaza/resión) se acentuará cuando llegue la reelección, y habrá acuerdo con Putin para repartirse los yacimientos de las tierras raras de Ucrania; e incluso para desgracia del futbol mundial, su máximo responsable, Infantino, va a premiarlo antes del próximo Mundial a celebrar en Estados Unidos con un reconocimiento internacional, algo así como el premio Nobel de la Paz pero en versión deportiva: el ‘FIFA Peace Prize’.

Los Trump han descubierto que su gran negocio está en la Casa Blanca y no dudarán en seguir ocupándola durante un tiempo; y lo peor de todo es que detrás está la todopoderosa industria armamentística norteamericana, esa misma que quiere que España eleve su gasto en defensa un 3% hasta llegar al 5%, otra muestra más de que el inquilino naranja antepone el negocio a cualquier otra situación.