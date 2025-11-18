Delirios de grandeza

El presidente de todos los murcianos lanzó su proclama: «La Región es la gran protagonista a nivel mundial de la Semana Santa con la Magna Procesión» / Israel Sánchez

Delirar más que cansar, agota. Que se lo digan, si no, a los afiebrados cuando la temperatura corporal los lleva al trance casi mortal. También, los excesos alcohólicos sin tregua ni solución de continuidad llevan al que dicen que es el peor de los delirios, el tremens. Pero hay más diversas clases de ese tipo de desvaríos que sorprenden cuando afectan en público a personas respetables.

Cuando se acercan esas entrañables fiestas orgiásticas en honor de San Consumo Desaforado, a quien Dios dudo tenga en su gloria, algunos prebostes caen, aunque se liberan rápidamente del trance (menos mal), en otro tipo de delirio que aparentemente es inocuo y solo contribuye al mayor esplendor del jolgorio, pero que puede llevarlos a separarse tan peligrosamente de la realidad como aquellos dos de que se hablaba antes: los de grandeza.

De momento solo hay noticia de que haya ocurrido en dos de las esquinas más alejadas de esa hoy en adelante más que nunca piel de toro, produciéndose una rivalidad no necesariamente conocida recíprocamente por los delirantes. Seguramente, en esta alargadísima y estiradísima celebración ya iniciada del nacimiento de una de las tres religiones monoteístas del Libro confluyentes en Jerusalén, dos prebostes, dos, comenzaron el sábado pasado el show, para ellos, probatorio de grandeza. No hay que inquietarse: no quedarán solos en el empeño y de aquí a dos meses bastantes otros se sumarán a la competición.

El alcalde de Vigo, el Caballero socialista Abel, procedió al encendido de los varios millones de bombillas -led, cuidado, no gastan demasiado– proclamando que su ciudad tiene «el inmenso honor y privilegio de ser el símbolo de la Navidad en todo el planeta». Ahí es nada. Después, tuvo que afrontar quince minutos de apagón de todo lo prendido, con buena cara y haciendo gracietas desde la tribuna. Y eso a pesar de que las lluvias que habían dejado 170 litros a la ciudad durante la semana cesaron milagrosamente un rato antes de la fiesta lumínica.

Tras el cuarto de hora de apagón, el regidor y Caballero puso punto final a su anterior discurso de exaltación iluminada reiterando con menos retórica: «Acaban de arrancar las Navidades del Planeta Tierra», idea fuerza que se merece todas las mayúsculas que hagan falta. Ahí quedó eso.

Hay que pensar que el alcalde vigués estaba desavisado de lo ocurrido unas horas antes en la esquina opuesta de la Península, concretamente en la Plaza de Belluga, que ya se sabe dónde está.

Ahí mismo, el fiestón carnavalero fue de acendrado tinte religioso gracias a la probada piedad de organizadores y participantes en el grandísimo desfile de esculturas a lomos de devotos portadores. Y ahí mismo ocurrió algo que, de haberlo sabido el gallego de los leds, se hubiera sentido superado y, quizá, habría callado.

Incontenible e incontenido, insuflado de ardor nacionalcatólico acorde con la ocasión y respaldado por el imafronte de la Santa Iglesia Catedral de Santa María, el presidente de todos los murcianos lanzó a los cuatro puntos cardinales, o sea urbi et orbe, su proclama estentórea: «La Región es la gran protagonista a nivel mundial de la Semana Santa con la celebración hoy de la Magna Procesión Jubilar». Mayor grandeza, imposible. Pero, no contento, remachó: «Demostramos que en la Región de Murcia es Semana Santa durante todo el año»

Raro pareció que el obispo de la Diócesis, de cuerpo y mente presentes, no protestara ante tamaño intento de descomponer así, por la buenas, el calendario que en 1582 promulgó el papa Gregorio XIII. Pero no pasó nada y el Altísimo se debió apiadar del dislate de López Miras, ante tanta devoción incondicional que le rodeaba, aunque pareciera impostada y exhibicionista. Menos mal que la próxima no será hasta dentro de diez años y es de esperar, para entonces, que no se les caiga la ‘N’ del Magna, porque se lía la de Dios es Cristo. Seguro. Y todo el mundo, agotado. Qué delirio.