Las Claras, ora monástico y labora cultural

Son monjas de clausura las Hermanas Clarisas, cuyo monasterio encierra a mujeres dedicadas a la oración y el trabajo con muchos siglos de historia y arte. Las Menoretas, así citadas en un documento del siglo XIII, fue una orden menor fundada por Clara de Asís, primera mujer que escribió una regla religiosa. Alfonso X les concedió propiedades para asentarse, pero fue Pedro I quien les donó en 1364 parte del antiguo palacio islámico (o Alcázar Menor), donde residieron temporalmente gobernantes musulmanes y algunos reyes cristianos que visitaron la ciudad. Desde el siglo XIV ahí han permanecido Las Claras, y en su convento se superpuso el estilo gótico y barroco hasta hoy.

Comprobé que las monjas de clausura viven en feliz comunidad: un testimonio de vida que escuché en una visita especial a sus vecinas Las Anas. Aunque otras, como las cuatro agustinas murcianas que quedan, han pedido el traslado a Valencia y el convento cierra tras cuatro siglos. En relación con esta espiritualidad añeja femenina, me entero de que muchas famosas (también famosos) se han declarado fervientes rezadoras laicas: Tamara Falcó, Rosalía, Mónica Naranjo, etcétera. Y dentro de esta nueva oleada pública de católicos está la película Los domingos (directora: Alauda Ruiz de Azúa), que trata de la entrada en clausura de una joven recién cumplidos los 18.

En fin, aunque los conventos de clausura sigan ayunos de monjas, nuestras clarisas, hoy en pleno centro urbano, sí conservan un espacio religioso de raigambre y comparten en vecindad un Museo público (Santa Clara) donde se conservan restos del pasado islámico y cristiano de la ciudad; junto a ellos, completa este ámbito religioso y artístico la Fundación Las Claras. Todo un espacio histórico-cultural común de los murcianos que visitan también foráneos. Nuestro rico patrimonio parece bien salvaguardado. Además, es importante la labor de difusión, y la Fundación Las Claras de Cajamurcia es un centro de resonancia cultural que apuesta por ciclos de arte, literatura, música y todo tipo de eventos y exposiciones de interés y actualidad con figuras de prestigio.

La agenda semanal es rica y variada. El pasado año comenzaron los Diálogos en Las Claras, que la semana pasada celebró los segundos con el subtítulo La palabra y el legado. El primer día, dialogaron los escritores María José Solano y Juan Jesús Armas Marcelo acerca de la vida y obra de Vargas Llosas; y el segundo, Arturo Pérez-Reverte y Sergio Vila-Sanjuan sobre el oficio y la aventura de escribir, que dio mucho de sí.

Charlas interesantes y exitosas en un espacio que invita a la belleza, la reflexión, el conocimiento y la cercanía. Que tomen ejemplo otros: ya saben quiénes. Sí, esos.