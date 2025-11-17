Los últimos datos prevén un crecimiento regional por debajo del nacional

Mapa de la estimación del crecimiento del PIB por la AIReF en los tres primeros trimestres de 2025. / Jesus de covadonga martinez / AIReF

Los datos parecen indicar un cierto estancamiento en el crecimiento de la Región en el contexto nacional. El PIB en 2022 crecía, según la Contabilidad Regional de España, un 4,10%, muy por debajo de la media nacional del 6,40%; en 2023, un 0,60% frente al 2,50% de media nacional, y en 2024 un 4,50%, muy por encima del 3,50% nacional. Todos los datos anticipaban que, tras esta etapa de bajo crecimiento, tal como se hacía patente en 2024, la Región experimentaría un mayor crecimiento que la media nacional.

El mapa en este artículo recoge el informe de la AIReF del primer trimestre de 2025, que lo confirmaba con un crecimiento del PIB regional en tasa interanual del 3,10% (en negrita), por encima del 2,80% de la media nacional. Sin embargo, el segundo trimestre ya anticipaba un cierto estancamiento de la economía regional, que, aunque crecía un 2,90% (en azul), seguía por encima del 2,80% de la media nacional, con un diferencial que se había reducido drásticamente. Tal como se anticipaba, el crecimiento del PIB en la Región en el tercer trimestre ha sido del 2,60% (en rojo), por debajo del 2,80% de la media nacional.

La Región no ha conseguido reducir el diferencial negativo con la media nacional en el PIB por habitante. En el año 2000 se situaba en el 83,89% de la media nacional; en 2023, en el 83,59%; y en 2024, en el 81,43%.

En Renta por habitante, en el año 2000 se situaba en el 86,36% de la media nacional; en 2020, en el 83,40%; en 2022, en el 81,73%; y en 2023, en el 80,24%, ocupando el último lugar del ranking nacional.

La tasa de paro en la Región de Murcia en el primer trimestre de 2025 era del 12,83%, superando la media nacional en 1,47 puntos; en el segundo trimestre fue del 11,61%, superando la media nacional en 1,45 puntos; y en el tercer trimestre se situó en el 12,91%, 2,46 puntos por encima de la media nacional.

El incremento poblacional de la Región ha sido superior al crecimiento medio nacional y, en consecuencia, su aportación ha venido aumentando hasta situarse en 2022 en el 3,23% del total nacional, porcentaje en el que continúa en 2025.

Entre los factores que contribuyen al estancamiento se encuentran la baja inversión, el nivel de productividad, la inflación, el déficit público y la deuda, la inversión en I+D+i, y el desarrollo y aplicación de las nuevas tecnologías y la IA.

La inversión en I+D en la Región en el año 2022 suponía el 1,08% del PIB regional, por debajo del 1,44% de la media nacional, y en 2023 ha retrocedido al 1,06%, mientras que a nivel nacional ha crecido hasta el 1,49%.

El porcentaje de inversión extranjera en la Región de Murcia sobre el total nacional fue del 1,60% en 2022, del 1,70% en 2023 y del 0,96% en 2024. La inversión industrial registrada en la Región fue de 2.806 millones de euros en 2022, 254 millones en 2023 y 392 millones en 2024.

La deuda total de la Región de Murcia ascendía a 13.518 millones de euros, lo que supone el 31,40% del PIB regional, con una deuda por habitante de 8.357 euros. Se trata de una deuda que dobla el presupuesto de la Región para 2025 (6.709 millones de euros) y que, evidentemente, es insostenible, obligando a un coste anual de intereses de 250 millones de euros.

El sector industrial, motor de la economía regional, retrocedió en 2023 en la Región de Murcia más que a nivel nacional en la cifra de negocios respecto a 2022, con una caída del 6,44% a nivel nacional y del 11,80% en la Región.

La realidad, constatada en los últimos años, es que la falta de consenso y negociación no ha permitido desarrollar las actuaciones precisas para poner en valor todas las ventajas con que cuenta la Región y, en consecuencia, el diferencial con la media nacional, lejos de reducirse, se agranda.

Estos datos confirman la necesidad y la urgencia de un Pacto por la Región, consensuado entre el Gobierno regional, los partidos políticos, los empresarios y los sindicatos, para, por una parte, lograr la programación con el Gobierno nacional de las infraestructuras pendientes (acuerdo del 6 de marzo de 2020) y, por otra, consensuar un programa de actuaciones con objetivos, plazos y recursos que permita poner en valor todas sus potencialidades y situarla en el entorno de la media nacional en el horizonte de 2030. Seguir retrasándolo es seguir condicionando no solo el presente, sino, fundamentalmente, el futuro.