Situación tensa

El ser humano carece de recuerdos concretos de sus tres primeros años de vida. En la infancia temprana se produce un enorme y continuo aprendizaje a través de la experiencia, acompañado de un rápido desarrollo del cerebro. Sin embargo, toda la información adquirida, que está relacionada con el contexto, los sucesos y lugares, se pierde velozmente. Es una gran paradoja que la etapa vital en la que más rápido y más se aprende es cuando más se olvida.

Esta amnesia infantil puede deberse a la falta de madurez de varias regiones cerebrales y a la carencia o limitaciones de funciones mentales complejas, entre ellas las del lenguaje y la atención. La formación de recuerdos comenzaría a los pocos meses de edad y avanzaría considerablemente entre los 18 y 24 meses. Sin embargo, es mucho más tarde, entre los cuatro y los siete años, cuando aparece un tipo de aprendizaje y memoria similar al del adulto y cuando pueden formarse recuerdos que podrán ser recuperados a lo lardo de toda la vida. Podría tratarse, por otro lado, de un problema de recuperación de los recuerdos y no de su formación. De ser así, existirían memorias ocultas que se habrían construido y persistirían en la adultez, pero que no podrían ser evocadas.

El aprendizaje y la memoria en los niños dependen de factores genéticos y ambientales. Entre estos últimos se encuentran el estatus socioeconómico, la riqueza psicológica de las relaciones con los padres, cuidadores y personas de su entorno, y las experiencias sensoriales y motoras ganadas a través de la exploración de su medio de crianza. El efecto del aprendizaje y la memoria en estas etapas tempranas es crítico para el desarrollo de su personalidad y habilidades de todo tipo. Las repercusiones de estas circunstancias pueden afectar a la maduración del cerebro y a sus funciones durante toda la vida.

Sólo desde hace unos pocos años se estudia si el olvido de los recuerdos tempranos se debe a la inmadurez de las regiones del cerebro que intervienen en su formación y conservación. Tristan Yates, de la universidad de Columbia y sus colaboradores, en un estudio publicado este año en la revista Science, investigaron en niños de entre cuatro meses y dos años, la capacidad de recordar imágenes. Al mismo tiempo medían la actividad de regiones cerebrales relacionadas con la memoria. Es un tipo de experimento complejo y difícil de llevar a cabo porque, tratándose de niños muy pequeños y debido a la instrumentación, deben permanecer conscientes y sin moverse en presencia de su madre durante la tarea que realizan.

Encontraron que los niños pequeños, sobre todo a partir del primer año de vida, podían reconocer imágenes de un objeto, un rostro o un paisaje que habían visto brevemente. La capacidad de recordar estaba directamente relacionada con la actividad de regiones cerebrales relacionadas con la memoria. Aunque su cerebro es inmaduro, son capaces de formar recuerdos del contexto. Puede decirse que, los niños pequeños y, al menos, a partir del primer año de vida, forman recuerdos, aunque no se puedan recuperar posteriormente. Esto no indica que se hayan perdido completamente, por lo que podrían ser evocados años después.

Los estudios sobre la memoria en la primera infancia son muy importantes para el diseño de actividades dirigidas a compensar incidencias adversas, como los efectos de privación, rechazo o abuso infantil. Podrían utilizarse también para aumentar las capacidades mentales de todas las personas. Y podrían servirnos, a través de la estimulación o de exponernos a circunstancias oportunas, para recuperar memorias de nuestros primeros años que creíamos haber perdido para siempre.