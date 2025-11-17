La responsabilidad del PP frente a la demagogia de PSOE-Vox

Si hay una materia en la que queda especialmente clara la coincidencia en las estrategias de dos partidos teóricamente tan distintos como PSOE y Vox es en inmigración. A ambos, especialmente desde la llegada de Sánchez al poder y la ausencia desde entonces de cualquier política migratoria digna de tal nombre, les ha interesado generar crispación sobre un asunto tan delicado. Unos, para agitar el espantajo de la ‘extrema derecha’ a la vez que contribuyen a su crecimiento, y de paso tratar de identificarla con el Partido Popular. Otros, para hacer populismo fácil, generar miedo e inseguridad y, sobre todo, exhibir una dureza impostada frente al PP. Porque el objetivo fundamental que comparten sigue siendo aquí el mismo: desgastar al enemigo común, el Partido Popular.

Lo vimos este verano a propósito de los incidentes en Torre Pacheco y la polémica artificial de Jumilla. PSOE y Vox se retroalimentaban en los mensajes: unos encendían la mecha y otros echaban gasolina. Porque, encima, se empeñan en utilizar como escenario de sus refriegas a la Región de Murcia, que es la primera línea de la ruta mediterránea de las mafias. Donde, además de esa presión en nuestras costas, sufrimos muy especialmente la gestión negligente del Gobierno de Pedro Sánchez. Quien, con su efecto llamada, es responsable de que miles de jóvenes se jueguen la vida en el mar: utilizados por unos pocos para lucrarse y arrojados a la incertidumbre con la esperanza de un futuro mejor. Quien, con su política sin rumbo, debilita el control de fronteras y traslada a las comunidades autónomas un problema que es, esencialmente, de Estado.

Y ahora Vox, haciendo gala de su populismo y su demagogia, y con un discurso ciertamente indigno, pide cerrar todos los centros de menores. Algo ilegal, imposible e inhumano. ¿Acaso sugiere Vox que, por ejemplo, la Casa Cuna de Cartagena debería cerrar? ¿Y en general aquellos centros que atienden a los más pequeños con la ayuda de profesionales que cada día y cada noche dan la cara por la infancia?

¿La irresponsabilidad demagógica de Vox llega al extremo de propugnar que la solución consiste en bajar la persiana y abandonar a su suerte a niños y adolescentes? ¿En dejar a grupos de chavales sueltos por la calle, sin protección, sin tutela, sin apoyo económico, sin un hogar al que acudir? Su disparatada propuesta no solo convierte a los menores en chivo expiatorio de algo de lo que no tienen culpa: es que seguramente no haría sino incrementar ese mismo problema de inseguridad ciudadana que dicen combatir.

Frente a esa política del titular fácil, el ‘tuit’ incendiario y los ‘likes’ teledirigidos, el Partido Popular tiene una posición clara: la ley se cumple, la infancia se protege y la convivencia se cuida. Defender la legalidad y la seguridad no es incompatible con la humanidad. Al contrario, es la única manera de que ambas funcionen.

Y debe quedar meridianamente claro. Con Vox no compartimos ni el diagnóstico ni las soluciones: no vamos a cerrar centros sin alternativa ni a convertir a menores en sospechosos por su origen. Y con el PSOE de Pedro Sánchez no compartimos su pasividad ni sus bandazos: no vamos a seguir tolerando que el Gobierno central abdique de su responsabilidad y traslade a las comunidades autónomas las consecuencias de su escandalosa y, muy posiblemente, deliberada inacción.

El Partido Popular hará su parte en la Región de Murcia: reforzar recursos, mejorar la coordinación con los ayuntamientos, exigir financiación, medios y lealtad al Gobierno de Sánchez, y proteger a nuestros vecinos y a nuestros menores. No queremos gritos, sino resultados.

Porque nosotros defendemos una España que hace cumplir la ley, que protege a la infancia, que integra a quien quiere integrarse y que planta cara a quienes trafican con seres humanos. Una España firme con quien incumple, justa con quien se esfuerza y humana con los más vulnerables.