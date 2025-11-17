PORN de Cabo Cope: llegaremos a la Fiscalía

El consejero Vázquez debería dimitir. Si un consejero no hace su trabajo, debe dimitir. Juan María Vázquez y López Miras han asumido la consigna, como ya hicieran otros anteriores gobiernos del Partido Popular, de que el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional de Calnegre y Cabo Cope ni se elabora ni mucho menos se aprueba, por los siglos de los siglos.

Conviene recordar que este documento (PORN) es el instrumento que recoge las medidas de protección del espacio natural y, sobre todo, regula las actividades que pueden desarrollarse en el territorio del Parque para compatibilizarlas con la preservación de sus valores ambientales. La ley 4/1992 de ordenación y protección del territorio de la Región de Murcia estableció que dichos planes debían redactarse antes de la declaración de un espacio protegido y, solo excepcionalmente, si un espacio era declarado protegido sin el correspondiente PORN, este debía aprobarse en el plazo de un año.

Esto fue lo que ocurrió en 1992, cuando la citada ley declaró Parque Regional La Marina de Cope, incluidos los espacios de la Red Natura 2000 de Cabo Cope y Puntas de Calnegre. Sin embargo, han transcurrido 32 años desde que terminara aquel plazo de un año sin que el procedimiento haya avanzado más allá de una primera fase: la redacción del Documento Previo, que recoge la estructura básica que ha de tener el PORN.

Este Documento Previo debe someterse a consulta del Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente, algo que ha ocurrido ya en dos ocasiones, en 1993 y en febrero de 2021.

Y es aquí donde todos los gobiernos del PP, desde 1993, se paran. No se atreven a avanzar más allá. Dictaminado favorablemente por el órgano consultivo, el Documento Previo ha de someterse a Consulta Pública, previa a la elaboración del PORN, en virtud de lo que dispone el artículo 133.1 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común.

El siguiente paso procedimental sería, tras la redacción del PORN, la aprobación inicial del mismo por orden de la Consejería competente en materia de medio ambiente, lo que conllevaría aparejada la aplicación de medidas cautelares previstas en la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Dichas medidas cautelares impedirían realizar actuaciones que supusieran una transformación sensible de la realidad física y biológica que pudiera hacer imposible o dificultar de forma importante la consecución de los objetivos de dicho Plan, sin un informe favorable de la Administración actuante.

Ningún consejero quiere asumir esa responsabilidad, pues, si llegado el momento no cumpliera con el requisito de la aprobación inicial, estaría más cerca de incurrir en una presunta prevaricación por omisión que paralizando el procedimiento en la fase del Documento Previo.

Eliminado, de momento, el peligro de urbanización masiva del Parque, especialmente de la Marina, y tras una larga batalla que recorrió todas las instancias judiciales de nuestro país, desde el TSJ de la Región de Murcia hasta el Tribunal Constitucional, pasando por el Tribunal Supremo, ahora la mayor amenaza de transformación paisajística viene del avance imparable de la agroindustria intensiva en la zona, que sigue marcando las directrices a seguir, sin dejar de lado intentos urbanizadores a menor escala.

Con este panorama, en las dos ocasiones que he preguntado al Consejero Vázquez por el PORN del Parque Regional de Calnegre y Cabo Cope, sus respuestas han sido evasivas, como «se está trabajando en ello» o «el Gobierno regional avanza en la elaboración de ese PORN». Ambas afirmaciones son, simple y llanamente, falsas. El procedimiento está parado desde febrero de 2021 por las razones que ya hemos expuesto.

Por ello, dado que el consejero no da respuesta, hemos solicitado, al amparo del artículo 13.7 del Reglamento de la Asamblea, una visita a la Dirección General del Medio Natural para comprobar in situ lo que el consejero se niega a reconocer: que el estado de la elaboración del PORN está paralizado donde siempre.

La siguiente estación será la Fiscalía.