El mundo de Pangloss

Junts y la amnistía

A ver qué hacen los de Junts después de que el Abogado General del Tribunal de Justicia de la UE haya dado su bendición a la Ley de Amnistía. Parece que la vuelta de Puigdemont está más cerca gracias a la ley que Sánchez sacó adelante y que la UE estaría a punto de bendecir. Míriam Nogueras se había puesto desagradable en el Congreso y hasta había insultado a Sánchez y resulta que va a tener que cambiar de semblante, lucir amplia sonrisa para vender como un triunfo propio el retorno del exiliado en Waterloo.

Los informes de la UCO

Decíamos ayer que serán los siete jueces del Supremo los que absuelvan o condenen al Fiscal General del Estado. El juicio, que ha quedado visto para sentencia el pasado jueves, fue esclarecedor en muchos aspectos. Algunos de ellos bastante inquietantes. La investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) resulta inquietante porque parece haber procedido como propugnaba la Reina de Corazones de Alicia en el País de las Maravillas: «Primero la sentencia, después el veredicto». Lejos de investigar quién o dónde había producido la famosa filtración del correo del abogado de González Amador, investigó cómo se podía probar que el filtrador había sido el Fiscal General del Estado. Y sin haber encontrado pruebas concluyentes de ello, su responsable afirmó en el juicio su convencimiento de que el filtrador fue el Fiscal con un argumento tan pintoresco como que García Ortiz es el jerarca máximo de la Fiscalía.

El estratega

Una reflexión desde fuera obliga a revisar la condición de gran estratega que suele atribuirse al maquiavélico MAR, el jefe de gabinete de Isabel Ayuso. Su filtración tergiversada de la propuesta de acuerdo de González Amador con la fiscalía, además de mostrar la calaña del personaje, ha dejado a la pareja de su jefa a los cascos de los caballos, como él mismo se encargó de manifestar con un punto de sobreactuación en el juicio. Si al final condenan al Fiscal General, la estrategia habrá dado sus frutos aún a costa perjudicar la imagen pública de González Amador. Pero si lo absuelven, la condición de gran estratega habrá quedado en entredicho. A menos que la estrategia sea el ruido, en cuyo caso MAR se merece una medalla. No la de servicios a la patria, por supuesto.

¿Trump caerá por pederastia?

Finalizado el cierre del Gobierno USA, prácticamente sin concesión alguna por parte de Donald Trump al partido Demócrata, se empiezan a filtrar correos que ponen de manifiesto que el mandatario estadounidense estaría implicado en la red de prostitución y trata de menores de Epstein. Trump no caerá por la incitación a invadir el Capitolio, ni por las detenciones y deportaciones, ni por su errática política exterior. Ni siquiera por haber pagado con dinero público el silencio de la estrella porno Stormy Daniels. A ver si ahora va a estar en la cuerda floja por haber abusado de menores.

Safaris humanos

A cierta sensibilidad actual le repugna que humanos armados de sofisticados rifles acudan a parques naturales de África a matar grandes mamíferos como leones, rinocerontes o elefantes. Lo de los ‘cazadores’ que acudían en fines de semana desde Italia a la ciudad sitiada de Sarajevo en los años 90 a disparar a humanos, parece que incluyendo a niños y pagando por ello, representa la infamia absoluta. Que la abyección de algunos humanos alcance cotas cósmicas es algo que no debe pillarnos por sorpresa. Tampoco que tales seres abyectos estén ocupando lugares importantes en nuestras sociedades —de otra manera no podrían pagar cantidades de seis cifras por esos ‘safaris humanos’—. Pero acojona bastante saber que esos ‘killers’ pueden estar comiendo, todo sonrisas, educación y buenos modales, en la mesa de al lado de la nuestra en el restaurante elegido para una celebración familiar.