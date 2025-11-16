Hoy recordamos a las víctimas viales

Hoy y todos los días del año, pero especialmente hoy, como cada año desde hace exactamente dos décadas, se conmemora el día mundial en recuerdo y homenaje a todas esas personas que perdieron su vida en la carretera. Y lo hicieron de forma injusta, inocente y silenciosa. La Asamblea General de las Naciones Unidas fijó este acontecimiento para el tercer domingo del mes de noviembre.

Son las víctimas de los mal llamados accidentes de tráfico o ‘tránsito’, como suelen decir en Sudamérica. Mal llamados accidentes porque, en realidad, son siniestros viales, desgracias que se pueden evitar si todos ponemos más de nuestra parte. Los conductores prestando más atención y respetando las normas de circulación y la Administración dotando a las carreteras de todas las medidas de seguridad para evitar que una deficiencia en la infraestructura viaria sea la causante de la muerte de estas personas.

Las recordamos hoy porque no nos pueden acompañar y son sus familiares los que tienen el legado de continuar la lucha, inmersos en su tristeza, pero sacando valor para que otras personas se conciencien y no caigan en la misma trampa mortal.

No creo que sea necesario un día en especial para recordarles, porque el luto se lleva dentro, durante todo el año, ya que todos los días mueren víctimas en la carretera y otras quedan en silla de ruedas de por vida, pero es una forma muy admirable de hacerse oír y de concienciar.

Helena (hija de Flor), Juan (hijo de Esther) o recientemente Carmen (hija de Juan), son un claro ejemplo de lucha diaria. Miles de madres y padres siguen su línea, la mayoría en silencio.

Como ya sabemos, los siniestros viales provocan la muerte de más de un millón de personas en todo el mundo al año. Víctimas, familiares, asociaciones o expertos en tráfico son un ejemplo del gran movimiento reivindicativo que quiere acabar con la violencia vial. Ellos son los que luchan contra el olvido que otorgan las instituciones y la sociedad hacia las víctimas; para que existan más y mejores ayudas; para concienciar a los conductores –presentes y futuros–, instando a los gobiernos sobre la realidad victimal; para mejorar las leyes y las carreteras, eliminando los puntos negros, ajustando las indemnizaciones a la realidad social de cada momento, mejorando la atención personal y educando en valores viales desde la infancia.

Hoy pues, es un día de recuerdo, en el que se reúnen miles de personas en diferentes ciudades de nuestra geografía, pero menos de las que en realidad debieran estar, bien por ocultar su dolor, bien por falta de implicación.

Desde el Observatorio de Criminología Vial vamos a tratar de conseguir que la persona que mate a otra mediando un siniestro vial y habiendo cometido para ello cualquier delito contra la seguridad vial (conducir borracho, drogado, temerariamente…), se tipifique penalmente en el Código Penal español como ‘homicidio vial’.

Un lazo naranja simboliza la solidaridad con las víctimas de la violencia vial en los siniestros de tráfico. Hoy toca ponérselo.