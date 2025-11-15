Opinión | Miradas furtivas
De aquellos polvos, estos lodos
Estamos tan acostumbrados ya, que terminas por dejarlas de ver; bueno, más bien, lo que sucede es que dejas de pensar en ellas porque, claro, lo primero es que son bastante pequeñas, cuando no inexistentes y lo segundo, porque después de tanto tiempo transitándolas, terminas aceptándolas e integrándolas en tu vida; vamos, como integramos los cortes de tráfico durante las celebraciones populares -(¡vaya año que llevamos, por cierto! ), o las moscas cojoneras en verano.
Llegados a este punto, estoy seguro de que muchos de vosotros, aun mirando detenidamente la imagen, todavía no adivináis a lo que nos estamos refiriendo. Pues bien, se trata de las aceras en las pedanías murcianas de Santo Ángel y La Alberca. Aquí, todo es salir de casa y lo primero que haces es intentar sortear como puedas las lindezas biológicas depositadas esa misma mañana por alguna de los cientos de miles de mascotas caninas que nos rodean. Una vez salvado el primer escollo (jalón, le llaman algunos), le sigue una búsqueda del ‘sendero’ más propicio que nuestras autoridades han tenido a bien dejarnos a los vecinos para caminar. ¿Y los que van en silla de ruedas? te preguntarás. Pues eso hacemos todos, preguntarnos cómo es posible que suceda hoy en día todo esto, con tanta política de movilidad y desarrollo sostenible. Debería conocerse el nombre del técnico que cambió el Plan Urbanístico de la zona (y el político que lo autorizó, claro) consintiendo el aumento del volumen y la altura en la edificación, pero olvidándose de la peatonalización y la movilidad. Sin embargo, estamos seguros de que las juntas municipales de estas dos pedanías trabajan arduamente para intentar paliar este problema de sus vecinos.
