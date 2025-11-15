La contaminación nos está matando en la mejor tierra del mundo

Menos mal que vivimos en la mejor tierra del mundo, el problema no es que aquellos que niegan el cambio climático sigan ganando adeptos, o que el propio partido popular se arrodille de manera vergonzosa en la vecina comunidad valenciana ante las exigencias de los negacionistas, el verdadero problema es que la emergencia climática nos está matando y enviando a las puertas de nuestros centros hospitalarios, y aquí ni dios hace nada.

Solo tienen que asomarse a la calle y ver sus coches llenos de partículas contaminantes, o mejor hagan la prueba del algodón, descuelguen alguna de sus cortinas y pónganla en la lavadora, verán y comprobarán como sale el agua marrón.

Nuestros pulmones siguen llenándose de partículas PM-10 y PM-2.5, y a través de nuestras arterias, llegan a nuestros corazones, donde irán depositándose partícula a partícula hasta atragantarlos, colapsarlos, y en muchos casos pararlos.

Es una pena que sigamos sin ser conscientes de que es nuestra propia salud la que está sufriendo el cambio climático, al margen del alto coste económico que supone vivir en una capital que es ya raro encontrar un día sin contaminación.

Si el polvo subsahariano no es suficiente, seguimos teniendo en los nudos de Espinardo y Guadalupe dos chimeneas volcando CO2 en nuestras narices, por lo que la combinación de ambas ‘bombas’ conforman, uno de los mayores atentados contra la salud de cientos de miles de murcianos y murcianas.

La única respuesta que tenemos ante este deterioro, es poner en algunas carreteras un cartel que indica que recomendamos no utilizar el vehículo privado y hacer un llamamiento a la población para que no salga a correr un rato.

Los polvos de hoy, serán problemas pulmonares y cardiovasculares el día de mañana, y luego cuando lleguen las colas a las puertas de urgencias, tratamientos farmacológicos o intervenciones quirúrgicas, fruto de nuestra nefasta gestión de uno de los grandes problemas que tenemos en la mejor tierra del mundo, no me vengan con que si la asesora de la mujer de Pedro Sánchez envió un correo privado desde Moncloa, o si alguien filtró un correo electrónico.

La contaminación que sufrimos en Murcia es cuestión de vida o muerte, no lo olviden.