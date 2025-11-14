Opinión | Noticias del Antropoceno
Pon un notario en tu boda civil
He asistido como invitado a la boda de un sobrino. Se celebró sin remilgos presupuestarios en un céntrico hotel de Madrid. Como todas las bodas de gente joven y moderna a las que he asistido últimamente (muchas de ellas de segundas nupcias) esta tuvo sus momentos emocionantes, con la participación de amigos de los cónyuges que nos descubrieron perspectivas inéditas de los contrayentes, algo siempre de agradecer, otros tantos un poco chirriantes, con los graciosos de turno haciendo méritos para el Club de la Comedia sin mucho fuste y, por supuesto, la parte seria y formal del evento. Aparte de la eficaz maestra de ceremonias, los celebrantes habían pedido que interviniera un notario. La verdad es que el notario estaba allí por su condición de fedatario público, pero también por la amistad que le unía a una de las familias implicadas con alguien de la pareja. Pues aseguro fue tan notable la intervención del notario (de cuyo nombre no consigo acordarme, y lo siento) que me ha convencido de que el oficiante idóneo de las bodas civiles debería ser por sistema (y yo diría que por obligación del cargo) un notario o notaria. El cura es el oficiante del sacramento católico y por eso tiene su papel en la boda religiosa. Pero mejor que un concejal o un funcionario público sería un notario, al que el poder del Estado reconoce la facultad de dar fe pública de una realidad a la que asiste como testigo. Lo que corrobora un notario se convierte por ello mismo en verdad oficial reconocida por el Estado.
Hay que recordar también que los notarios suelen ser gente muy culta y que se relaciona socialmente muy bien. Lo primero le viene por el esfuerzo intelectual que exige la oposición a Notarías, lo segundo porque depende mucho de su don de gentes que los clientes potenciales elijan su chiringuito. Esa cultura y sociabilidad le aseguran un papel destacado en cualquier evento público, cuanto más en una boda en la que el detentador de la fe pública podrá exhibir los superpoderes con los que el Estado le ha investido para acontecimientos como este.
