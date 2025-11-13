Cierren el SEF, por favor

Si son incapaces de convertir el Servicio de Empleo Regional en un referente nacional de eficacia, eficiencia y productividad, si su apuesta es por ponerlo en manos privadas (algunos llevamos años denunciándolo) dejen de hacer tonterías y poner sobre la mesa ocurrencias, como el ‘Manual de oficina de empleo integrada’ y ciérrenlo de una puñetera vez. Un manual, por cierto, que ni tan siquiera es capaz de realizar un análisis estadístico sobre la incidencia directa de las oficinas del SEF en el mercado laboral.

Ustedes se ahorrarían concentraciones en la puerta de la Consejería, y los trabajadores y trabajadoras tendrían por fin un horizonte limpio de trampas, mentiras, promesas incumplidas y piedras en el camino.

¿De verdad que no se cansan de reírse de los trabajadores y trabajadoras del SEF?

Podrían tener uno de los mejores ‘circuitos’ para la búsqueda de empleo, cuentan con profesionales que conocen perfectamente sus herramientas, y en vez de darles a cada uno una cartera con todas las herramientas y empezar a enviarlos como promotores de empleo, o dedicarlos a formar a trabajadores desempleados, prefieren seguir teniéndolos en unas oficinas cada vez más tristes y más vacías, a este ritmo van a hacer de ellos y ellas las kellys de la administración regional.

Si uno quiere buscar trabajo, han conseguido que el SEF sea el penúltimo lugar al que hacerlo, no hay semana o mes que no aparezca una iniciativa para poner en manos privadas algo que muchos trabajadores del SEF están más que capacitados para llevarlo a cabo.

Se lo digo con la mano en el corazón, señora consejera, no merece la pena que siga tratando así a los trabajadores del SEF, más aún, quien me iba a decir a mí que habría trabajadores de este organismo que iban a echar de menos a la anterior consejera Valle Miguélez y sus famosos tacones de aguja. Ver para creer.

Sean valientes, los votos les avalan, bajen la persiana, recoloquen a los trabajadores en otras Consejerías, por no pagarles, no les pagan ni la atención al público, y terminen de poner toda la carne en el asador de la gestión privada.

Si son incapaces de enarbolar la bandera del SEF como servicio público, por lo menos hagan bien su trabajo con la privada.