La amenaza del espacio exterior

Estos días, todos los aficionados a la astronomía debaten acaloradamente sobre la trayectoria y naturaleza de 3l/Atlas, un cometa procedente del espacio interestelar cuyo rumbo previsto le llevará a las cercanías del Sol, saliendo despedido posteriormente por el conocido efecto ‘honda’. No sabemos exactamente desde donde viene, ni adonde irá cuando abandone nuestro Sistema Solar. Solo sabemos del revuelo que está causando en la comunidad de los aficionados a la astronomía. Se especula sobre si es producto de una naturaleza inteligente, igual que se dijo de su predecesor Oumuamua, con su increíble forma de cigarro puro. En cuanto a la comunidad académica, hay escaso debate. Es uno de tanto objetos interestelares que nos visita de ciento a viento y que no volveremos a ver con seguridad por estos lares en nuestra vida. Hay que decir que uno de los instigadores de tan poco rigurosa discusión es nada menos un profesor de Harvard, Avi Loeb que, como tal, nos demuestra que en todos sitios cuecen habas. Este profesor se ha convertido en una celebrity de la astrofísica especulando con la procedencia extraterrestre de cualquier fenómeno incomprensible, que de momento son muchos y variados.

No hay que acudir a un deus ex machina con forma de alien cabezón y piel transparente, para tomar conciencia de la cantidad de amenazas en forma de meteoritos, cometas y asteroides que, como espada de Damocles, penden de órbitas que a veces se vuelven inestables y amenazan con impactar a la Tierra. Nada menos que tres cinturones de esos objetos están dentro de nuestro Sistema Solar, alguno tan alejado como la Nube de Oort, o tan cercano con el Cinturón de Asteroides, situado entre la órbita de Marte y la de Júpiter. Entre medio está cinturón de Kuiper, donde se encuentra nada menos que nuestro degradado Plutón junto con otros planetas enanos y planetoides. Afortunadamente contamos con la defensa avanzada que supone Júpiter, un gigante gaseoso que captura con su enorme campo gravitatorio, muchas de las potenciales amenazas. Eso no significa que estemos totalmente protegidos. Porque si hay algo seguro, es que tarde o temprano algo caerá del cielo provocando una gran catástrofe.