El alcalde Ballesta y la soledad no deseada

Señor Ballesta, siempre le he considerado un gestor que se preciaba de controlar los temas que se tratan en el pleno, por eso me sorprende el desprecio que se ha dado a una moción sobre un proyecto único en el municipio y basado en combatir la soledad no deseada desde los centros de mayores .

Por tanto, le sugiero que vuelva a leerse la moción aprobada por el poco interés que muestra hacia la soledad no deseada en nuestros mayores , una moción cargada de indiferencia hacia los voluntarios que diariamente trabajan en nuestro pueblo, en talleres de salud, de videojuegos, de recuperación de recetas de cocina de acompañamiento a nuestros mayores discapacitados, etc. Por que ‘Vivir sin Soledad’ es un proyecto nacido en el centro de mayores y que cuenta con dos premios uno regional y otro municipal, de los cuales nos sentimos orgullosos y a diferencia de su moción, estos si nos ayudan a seguir trabajando en esta idea.

Eso implica la adaptación de nuestro centro de mayores para albergar este proyecto tan ilusionante y en el que tantas esperanzas habían depositado nuestros vecinos, adaptarlo para talleres específicos de salud, talleres de gerontogimnasia ,talleres de juegos digitales y un comedor donde las personas puedan compartir experiencias con otras personas y realizar un acto tan sencillo como comer en compañía de amigas/os. Por eso, toda la comunidad de nuestro pueblo, Javalí Viejo, se implicó en los Presupuestos Participativos con este proyecto, el cual resultó ganador y fue dotado con 150.000 euros, los mismos que usted nos pretende hurtar y por los cuales lucharemos.

Por tanto, le invitamos a que conozca nuestro proyecto y vea la necesidad de adaptar nuestro centro de mayores para poder seguir avanzando en la lucha tan bonita que llevamos contra la soledad y a la cual le invitamos a participar, si no es así, en Javalí Viejo trataremos su moción con el mismo desprecio que usted ha tratado la nuestra.