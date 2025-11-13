Opinión | TriEl señor Ballesta y la soledad no deseadabuna libre
José Francisco Navarro
El alcalde Ballesta y la soledad no deseada
Señor Ballesta, siempre le he considerado un gestor que se preciaba de controlar los temas que se tratan en el pleno, por eso me sorprende el desprecio que se ha dado a una moción sobre un proyecto único en el municipio y basado en combatir la soledad no deseada desde los centros de mayores .
Por tanto, le sugiero que vuelva a leerse la moción aprobada por el poco interés que muestra hacia la soledad no deseada en nuestros mayores , una moción cargada de indiferencia hacia los voluntarios que diariamente trabajan en nuestro pueblo, en talleres de salud, de videojuegos, de recuperación de recetas de cocina de acompañamiento a nuestros mayores discapacitados, etc. Por que ‘Vivir sin Soledad’ es un proyecto nacido en el centro de mayores y que cuenta con dos premios uno regional y otro municipal, de los cuales nos sentimos orgullosos y a diferencia de su moción, estos si nos ayudan a seguir trabajando en esta idea.
Eso implica la adaptación de nuestro centro de mayores para albergar este proyecto tan ilusionante y en el que tantas esperanzas habían depositado nuestros vecinos, adaptarlo para talleres específicos de salud, talleres de gerontogimnasia ,talleres de juegos digitales y un comedor donde las personas puedan compartir experiencias con otras personas y realizar un acto tan sencillo como comer en compañía de amigas/os. Por eso, toda la comunidad de nuestro pueblo, Javalí Viejo, se implicó en los Presupuestos Participativos con este proyecto, el cual resultó ganador y fue dotado con 150.000 euros, los mismos que usted nos pretende hurtar y por los cuales lucharemos.
Por tanto, le invitamos a que conozca nuestro proyecto y vea la necesidad de adaptar nuestro centro de mayores para poder seguir avanzando en la lucha tan bonita que llevamos contra la soledad y a la cual le invitamos a participar, si no es así, en Javalí Viejo trataremos su moción con el mismo desprecio que usted ha tratado la nuestra.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ni las Fuentes del Marqués ni Blanca: el mejor mirador de otoño de Murcia está a solo 20 minutos de la capital
- El centro de discapacidad de Churra se convierte en un auténtico polvorín por maltrato, acoso laboral y hasta 'heces en la cafetera
- El Gobierno confina desde hoy aves de corral en 10 municipios de la Región de Murcia para no propagar la gripe aviar
- Cuatro mercadillos para vivir la Navidad en Cartagena
- Estos son los pasos de la Magna Procesión de Murcia y las iglesias donde ya están expuestos
- La inteligencia artificial es fantástica, pero los ahorros del banco no pueden estar en manos de una máquina
- Paciente murciana de cáncer de mama: 'Me dijeron que la prueba era negativa y meses después tenía un cáncer en estadio 2
- Manolo Blakes confirma el éxito en Murcia de sus 'manolitos': abre un nuevo local y publica una oferta de empleo para ser 'Team Leader