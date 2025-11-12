La fantasía billonaria de Elon Musk

La fortuna personal de Elon Musk se cifra en más de 360.ooo millones de dólares en este momento. Pero los ricos también lloran y a Elon Musk estuvo a punto de darle un síncope cuando el CEO y cofundador de Oracle se subió durante apenas un día al deseado podio de hombre más rico del mundo, superando al propio Musk. Por eso ha diseñado una estrategia de relaciones públicas (todo en Elon Musk es relaciones públicas) que se parece mucho al cuento de la lechera, para que nadie le discuta su preeminente posición en el ranking de los más ricos del planeta.

El plan consiste en que, si cumplen determinadas condiciones imposibles, los accionistas le regalarán las acciones de la empresa necesarias para llegar al 25% del capital. Y son condiciones imposibles porque ignoran lo que está pasando en el mundo real. Esos millones de coches Tesla, robotaxis y robots humanoides que pretende vender en los próximos diez años, están muy alejados de las posibilidades reales de la empresa. Hay que tener en cuenta que los chinos ya le llevan ventaja a Tesla en los tres ámbitos que se plantean como objetivos. Desde que Elon Musk se ha convertido en un extremista de derechas -(saludo nazi incluido) lo que antes era un valor añadido de de Tesla (su marca personal) se ha convertido en una asociación tóxica para sus productos.

La realidad es que la tecnología de Tesla en cuanto a conducción realmente autónoma y el desarrollo de los robots humanoides se quedan a la altura del betún en relación con lo que están mostrando los chinos. No solamente sus ciudades están ya desplegando grandes flotas de robotaxis, sino que sus fabricantes de robots tienen que demostrar que son robots lo que presentan en público, debido a la forma tan natural con la que se mueven ya. Esta semana vimos un vÍdeo viral en el que uno de ellos cortaba el pantalón de tela de un robot de apariencia femenina para demostrar que debajo solo había cables y metal. Ante esto, lo de Elon Musk es puro wishful thinking.