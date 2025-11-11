Migración y Región de Murcia

La migración es un fenómeno tan antiguo como el ser humano, salvo para los dogmáticos identitarios. La Región de Murcia, espacio liminar entre el Mediterráneo y la meseta, ha sido históricamente tierra de tránsito y asentamiento. En ella se proyectan, como en un espejo reducido, los dilemas globales de la movilidad humana contemporánea. El relato tóxico dominante presenta la llegada de personas migrantes como una irrupción súbita, un ‘aluvión’ inesperado que tensiona servicios públicos y sobresalta a la opinión pública. Esa narrativa, más afín al sobresalto que al análisis, oscurece la naturaleza estructural y previsible de los flujos migratorios, así como la responsabilidad de las normas jurídicas —internacionales y nacionales— en la configuración de lo que se denomina crisis migratoria. Conviene, por tanto, examinar la migración en Murcia no bajo el signo del pánico, sino desde una comprensión rigurosa de sus causas y de las insuficiencias del marco jurídico vigente.

La llegada de personas procedentes del Magreb, del África subsahariana, del este de Europa o de América Latina a la Región o a sus campañas agrícolas no constituye un fenómeno repentino. Las dinámicas geopolíticas —conflictos en el Sahel, inestabilidad en el Magreb, desigualdad estructural en América Latina— han sido visibles durante años, igual que la persistente demanda de mano de obra en sectores como la agricultura, la construcción o los cuidados. La migración que alcanza el litoral de Cartagena o las huertas del Segura responde a una aritmética social elemental: donde se acumula la precariedad de origen y se proyecta la expectativa de empleo en destino, el movimiento humano es inevitable. Presentarlo como emergencia accidental equivale a confundir el calendario político con la duración de los procesos históricos.

El derecho internacional de los derechos humanos desempeña una función ambivalente en este escenario. Por un lado, consagra principios esenciales —la dignidad humana y la prohibición de devolución— que protegen mínimamente a quienes llaman a la puerta de Europa. Por otro, ofrece vías de acceso extraordinariamente limitadas, dejando sin cobertura jurídica a quienes migran huyendo de la degradación ambiental, del hambre o de la violencia difusa que no encaja en las categorías tradicionales de persecución. En la práctica, el corpus normativo internacional invita a los desplazados a emprender travesías peligrosas, confiando en que, una vez alcanzado territorio español, puedan solicitar protección internacional. La proa de la patera se convierte así en metáfora involuntaria de una arquitectura legal que obliga a llegar primero para poder ser reconocido después.

El caso murciano ilustra con particular claridad esta paradoja. La Región ha desarrollado dispositivos de acogida y atención humanitaria, pero también ha experimentado presiones políticas orientadas a reforzar la vigilancia costera, externalizar controles y acelerar procedimientos de devolución. La contraposición entre la asistencia que se brinda en el momento del desembarco y la rigidez posterior del régimen de extranjería evidencia una tensión persistente: la que existe entre la retórica humanitaria y la lógica de contención. En ciertos discursos públicos se despliega incluso un léxico bélico —olas, invasiones, asaltos— que, además de distorsionar la realidad numérica, contribuye a legitimar el endurecimiento de las políticas migratorias.

No es la demografía la que amenaza a Murcia, sino el marco jurídico que convierte la movilidad humana en excepción permanente. La agricultura intensiva de la Región, tan dependiente de la mano de obra que cada vez es más necesaria durante todo el año, revela que la economía local necesita a los migrantes incluso cuando el discurso político parece temerlos. Esta contradicción, lejos de ser accidental, forma parte de un modelo de gestión donde la vulnerabilidad jurídica se traduce en disponibilidad laboral. El derecho, más que ordenado guardián del bien común, se erige entonces en mecanismo que produce mano de obra barata al limitar las vías legales de acceso y residencia.

La construcción jurídica de la ‘crisis’ no debe interpretarse como mera falla del sistema, sino como consecuencia de una arquitectura que empuja, si más cabe, al grupo vulnerable a los márgenes de la sociedad hegemónica. Los rescates en la costa murciana, los asentamientos precarios en zonas agrícolas y las dificultades para acceder a servicios básicos son efectos previsibles de una regulación que oscila entre el reconocimiento mínimo de derechos y la maximización del control fronterizo.

Revertir esta situación exige un replanteamiento profundo. No bastan políticas puntuales ni operaciones policiales que están llamadas al fracaso. Resulta necesario articular, en el plano europeo e internacional, un régimen jurídico que combine la protección efectiva de los derechos humanos con la habilitación de vías legales y seguras de movilidad laboral, humanitaria y familiar. Para Murcia, esto significa integrar la política migratoria en su propio proyecto de desarrollo territorial: no como carga ocasional, sino como componente estructural de su realidad social y económica. La planificación agrícola, la vivienda, la educación y la sanidad deben asumirse como ámbitos donde la presencia migrante no es contingencia sino normalidad.

En última instancia, la migración en la Región no es un episodio extraordinario, sino la manifestación local de una dinámica global inscrita en las desigualdades del orden internacional y en las necesidades productivas de las economías receptoras. Allí donde el discurso alarmista proclama sobresaltos, la razón jurídica y la observación empírica muestran continuidad y previsibilidad. La tarea jurídica y política consiste en abandonar la retórica de la urgencia para construir instituciones capaces de gestionar la movilidad con justicia y previsión, evitando que el mar y los invernaderos sigan siendo escenarios donde la vida migrante fluctúa entre la esperanza y la desprotección. n