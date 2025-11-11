Opinión | El blog del funcionario
"Idioteces"
Así ha calificado uno de los nuevos líderes de Vox, el ‘señorito Figaredo’, tras la purga realizada por Abascal con quienes iniciaron el camino junto a él (Smith, Espinosa de los Monteros, Olona, Monasterio…) a las políticas que intentan, sin conseguirlo, hacer frente al cambio climático.
El calentamiento de la tierra está llevando muerte y destrucción por todos los países del mundo, ciclones, tifones, incendios devastadores, dana, olas de calor sofocantes, sequía, temperaturas del agua jamás vistas, y a pesar de todas las evidencias, no solo científicas, resulta que uno de los partidos políticos con más proyección en España, dice que esto son idioteces.
El problema no es que un indocumentado, ignorante y negacionista como el diputado Figaredo califique de idioteces las consecuencias del cambio climático, el verdadero problema es que hay gente que se lo cree.
Si tiene usted adolescentes en casa, podrá comprobar que las redes sociales están llenas de insultos a científicos cualificados y de alabanzas a algunos personajes grotescos y embusteros, que lo único que saben es gritar ‘a por ellos’ y ‘arriba España’.
Gente sin argumentos, pero con una testosterona inflamada y una puesta en escena sobreactuada, personas que no les importa señalar a un meteorólogo o un científico para que sus ‘jaurías humanas’ se lancen contra ellos ante el aplauso de sus miles de seguidores, la mayoría con la ignorancia por sombrero.
Estamos asistiendo en vivo y en directo cómo desde la capital de España, los dos líderes del Partido Popular y Vox tutelan, suplantan y humillan al pueblo valenciano, ni tan siquiera los diputados y diputadas de la Comunidad Valenciana son capaces de frenar esta intromisión desvergonzante.
Que la mayoría de sus señorías se estén convirtiendo en simples bufones de Feijóo y Abascal, en calienta-sillones, en títeres de cartón piedra, en auténticos peleles, debería dar lugar a que el pueblo de Valencia se sublevara de nuevo.
Dudo que luchar o intentar cambiar nuestro destino como pueblo ante la emergencia climática que sufrimos pudiera ser calificado de «Idioteces», pero de lo que no tengo duda, es que tanto PP como Vox están tratando a la sociedad valenciana de idiotas.
En Murcia estamos acostumbrados a ser manejados y tutelados por Madrid, y por experiencia podríamos decirles a nuestros vecinos alicantinos, valencianos y castellonenses, que cuando eso ocurre, la política regional y autonómica entra en vía muerta, y de ahí al seguidismo y el ostracismo solo hay una débil línea, nosotros también la hemos cruzado, esperemos que la sociedad valenciana no siga nuestro ejemplo.
