Valentía para la Región

El Partido Popular de López Miras está agotado, es un partido sin proyecto, sin propuestas y sin ilusión.

La ciudadanía de esta Región sufre cada día la falta de gestión del Gobierno de López Miras: no consiguen cita médica, las aulas de sus hijos e hijas son un horno, las ayudas a la dependencia no llegan, no hay transporte público de calidad y no pueden acceder a una vivienda.

También la sufrimos las mujeres de esta Región. Especialmente las 1.223 que están en lista de espera, sin cita asignada, para hacerse una mamografía prescrita por su médico para confirmar o descartar el cáncer de mama. Ellas y sus familias, que tienen que soportar esa incertidumbre generada única y exclusivamente por la inacción y falta de gestión de este Gobierno regional.

Podría recordar todas las estadísticas que sitúan a la Región de Murcia a la cola de España en progreso y calidad de vida, todos las conocemos, es la herencia que han dejado en esta tierra treinta años de gobiernos del PP.

La Región tiene un presidente que no gestiona, que vive del cuento y de los titulares. Un presidente que culpa de todo al Gobierno de España, pero le estamos quitando la careta.

Le incomoda este PSOE, porque actuamos sin complejos y nos ganamos la credibilidad con hechos. Somos un PSOE con identidad propia y defendemos, por encima de todo, los intereses de la ciudadanía de la Región de Murcia.

La Región está en punto muerto, y solo los socialistas podemos ponerla en marcha, por eso, desde hace ocho meses, hemos recorrido el territorio, reuniéndonos con organizaciones sociales, escuchando sus reivindicaciones y propuestas.

Nuestro secretario general, Francisco Lucas, tendió la mano al Gobierno regional para aprobar los presupuestos de 2025. Propusimos un acuerdo sin líneas rojas, con una sola condición: eliminar las políticas reaccionarias de la ultraderecha. Fue un gesto sin precedentes, que hicimos porque nos preocupa nuestra Región, porque nos duele, porque no queremos que nuestros hijos crezcan en una sociedad enferma por el odio.

¿Y qué hizo López Miras? Rechazó cualquier acuerdo con el PSOE, prefirió someterse a Abascal optando por el radicalismo frente a la centralidad.

Hoy, el Partido Popular y la ultraderecha son lo mismo. Abascal ordena y López Miras ejecuta sin rechistar.

Aprobó los presupuestos del odio, pero nosotros ganamos algo mucho más importante: credibilidad. Demostramos que hay alternativa, que anteponemos el interés general y que somos un partido con sentido de Región.

Este verano, los disturbios de Torre Pacheco reflejaron las consecuencias de esos pactos de odio. Mostraron las heridas que está abriendo el PP con discursos y políticas que dividen. Eso es precisamente lo que queríamos evitar desde el Partido Socialista, pero los desafíos no nos frenan, nos dan fuerza.

López Miras ha vuelto a hacer lo mismo ante uno de los principales problemas de la Región, la vivienda. Le tendimos la mano, para aprobar el decreto regional de vivienda, si se comprometía a incluir medidas reales para bajar los precios: que el suelo público siempre lo sea y no se pueda especular con él, que el 30% se destine a alquiler social y duplicar los fondos del Aval Joven.

El PP quiere vender como asequibles viviendas de 90 m2 a 180.000 euros. Pretenden tomarle el pelo a la ciudadanía, pero desde el PSOE no lo vamos a permitir.

Somos la única alternativa a las políticas de la ultraderecha, somos el único partido capaz de sumar a todas las personas que apuestan por la centralidad, por el sentido común, por la democracia y por los derechos humanos.

La Región necesita una nueva etapa, dejar atrás 30 años de parálisis, desigualdad y precariedad, pero también necesita dejar atrás las políticas del odio que hoy aplica el PP.

Ante un PP agotado y devorado por la ultraderecha, nosotros somos la alternativa de la mayoría social, la que apuesta por la centralidad, por el progreso y por la convivencia.

Somos el único partido que puede hacerlo, por eso estamos centrados en construir un proyecto para sumar a toda la sociedad progresista, a todas las personas que quieren una Región con más justicia social, con más calidad de vida y con más oportunidades.

Sabremos estar a la altura de las circunstancias. Lo hemos demostrado siempre y lo volveremos a demostrar.