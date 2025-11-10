PP y Vox: mismas políticas con distinta cara

Bochornoso espectáculo el tuyo, Fernando, en el Pleno de la Asamblea Regional del pasado jueves: un griterío impostado, sin venir a cuento, buscando tu minuto de gloria en el más inoportuno de los momentos y tratando de ostentar un liderazgo ficticio, hueco e insustancial, como el que siempre has mostrado.

Nadie recuerda semejante tono de gritos -véase el vídeo en la web de la Asamblea- en una sesión plenaria. Todo ello a cuento de una pregunta de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, que interpelaba al presidente sobre la situación de las mujeres en lista de espera para una mamografía sin fecha asignada para la cita; lista -dicho sea de paso- totalmente diferente de la del cribado de cáncer de mama.

Exactamente, la pregunta fue la siguiente: ¿considera aceptable que 1.223 mujeres de esta Región no tengan fecha asignada para hacerse una mamografía, al tiempo que su Gobierno sigue aplazando la ampliación del cribado de cáncer de mama?

A pesar de que la portavoz aclaró insistentemente que su pregunta se refería a la lista de espera que publica semestralmente el SMS y no a la del programa de cribado -que son, efectivamente, diferentes como lo son las demoras en ambos casos-, Fernando contestó primero como si de esta lista se tratase. A continuación, en el turno de dúplica, insistió ya en el dato de demora para mamografías en las listas del SMS, con 19 días de media, eso sí, sin mencionar, por ejemplo, el dato de los 48 días de tardanza en el hospital de referencia del Área V ‘Virgen del Castillo’, de Yecla.

Fue, sin duda, una pregunta oportuna, dado que en el último año hemos pasado de un 38% a un 82% de mujeres sin cita para una mamografía en la lista de espera para esta prueba diagnóstica, y a la que, por supuesto, el presidente no contestó. Lejos de ello, inició con una escalada sonora de reproches, como si estuviese en el fragor de una campaña electoral entre irredentos forofos. Vamos, que se vino arriba perdiendo los papeles de manera vergonzosa.

Lo peor de todo, me temo, es que vamos a ver más capítulos de este serial, dado el estado de nerviosismo que muestra el PP, fruto de su ceguera y desconcierto ante la bien trenzada estrategia de Vox, que no persigue otra cosa que poner en evidencia la ineficacia de la gestión del Gobierno regional aprovechando su minoría parlamentaria -situación que López Miras no termina de asumir-, y así seguir recortando distancias con el PP en las encuestas, al que ya sitúa a tiro electoral.

No obstante, no hay que perder de vista que asistimos, en el fondo de todo, a una pugna feroz entre PP y Vox, aunque en este caso la bronca haya sido a costa del PSOE, en la que López Miras intenta proyectar una imagen de líder contundente, duro e incluso agresivo. En fin, dejo a cada cual que valore el resultado.

Dicho de otra manera, es una pugna entre políticas neoliberales y políticas anarcocapitalistas; en definitiva, capitalismo duro y salvaje, mismas políticas con distintas caras.

Un ejemplo de ello es su posición respecto a la aprobación del Plan de Recursos Naturales (PORN) del Parque Regional de Calnegre y Cabo Cope, sobre cuyo estado de tramitación -ya va para 32 años, sí, han leído bien, treinta y dos años- pregunté al consejero Vázquez en la misma sesión plenaria.

Ambos, PP y Vox, quieren la reducción de los límites del parque, desprotegiendo la mayor parte de su superficie: unos para urbanizarlo y los otros para dar rienda suelta a la agroindustria intensiva.

Ninguno de los dos, gobernara quien gobernara, estaría dispuesto a dar el paso, no ya de la redacción del PORN, sino de su aprobación inicial y posterior aprobación definitiva. Ambos habrían dado la misma respuesta vacía, despreciativa y absurda que dio el consejero Vázquez en la sesión plenaria.