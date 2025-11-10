Derribaremos el muro PSOE-Vox contra el acceso a la vivienda

La obligación de cualquier gobernante es ofrecer soluciones y certidumbre. Las políticas y medidas a los que el Gobierno del presidente Fernando López Miras se ha comprometido con los ciudadanos no pueden estar supeditadas a los intereses partidistas de la oposición. Si la pinza PSOE-Vox, en su estrategia de desgastar como sea al Partido Popular, derriba un puente, urge habilitar un desvío el mismo día. En defensa del interés general y para que la Región de Murcia no se pare y continúe avanzando.

El Gobierno regional aprobó un decreto de medidas urgentes para impulsar la vivienda asequible. Una norma que simplificaba trámites, ponía en marcha un panel para desbloquear expedientes y activaba incentivos, como primas de edificabilidad y cambios de uso. Todo ello con un objetivo: poner más vivienda protegida en el mercado y facilitar su acceso especialmente a jóvenes y familias.

Sin embargo, PSOE y Vox unieron una vez más sus votos para tumbar el decreto. Queriendo dañar al Partido Popular, terminaron cercenando la ilusión de jóvenes y familias de la Región. Porque que ese decreto deje de estar en vigor ha significado la eliminación de un plumazo de soluciones que acortaban meses de espera y facilitaban proyectos que nuestros ayuntamientos y empresas tenían en cartera.

Alcaldes y concejales lo están sufriendo en el terreno, porque estudios de detalle listos para promover vivienda protegida ahora quedan en el aire. Parcelas municipales que con el decreto permitían promociones viables, hoy vuelven al laberinto de trámites y a la incertidumbre sobre números y plazos.

Bloquear instrumentos que aportaban suelo, agilizaban licencias y daban seguridad a los proyectos solo puede tener dos efectos: menos oferta y más demora. Y, como consecuencia, que los precios suban y los jóvenes y las familias no encuentren solución.

Porque quienes se han visto realmente afectados por el bloqueo al decreto de vivienda asequible, los verdaderos damnificados por la última e irresponsable decisión de la pinza PSOE-Vox no son ni promotores, ni grandes especuladores, ni aquellos ricachones con puro que con tanta frecuencia y demagogia pinta la izquierda: son los jóvenes que siguen sin poder emanciparse, son las familias que no encuentran un alquiler o una hipoteca asumible.

El decreto se llevó a la Asamblea Regional después de ser dialogado y consensuado con todos los colectivos, entidades y organizaciones que tenían algo que decir y aportar en materia de vivienda. Y una vez alcanzado ese acuerdo social, lo normal hubiese sido que llegara el momento del diálogo político en el trámite parlamentario. El Partido Popular ofreció tramitar el texto como proyecto de ley para que, con enmiendas, se corrigiera lo que hiciera falta. Es decir, quedarnos con todo lo bueno que todos reconocíamos en la ley, matizar o eliminar lo que no nos gustara y añadir lo razonable. Sin embargo, la pinza anti-PP rechazó esa mano tendida, y además con muy malos modos parlamentarios.

Obviamente, podemos discrepar sobre modelos y las políticas concretas que hay que aplicar. Pero no, desde luego, sobre la urgencia del problema, que ha pasado del 16º al primer lugar entre las preocupaciones de los ciudadanos. Pues bien: el Gobierno de López Miras, consciente de su responsabilidad, tramitará el decreto de vivienda asequible como proyecto de ley de forma inmediata, acortando los tiempos y los plazos en todo lo que permita la legalidad.

Esta misma semana arranca la consulta pública preceptiva que marca el inicio del trámite del proyecto de ley. Por tanto, muy pronto llegará el momento en el que cada cual tendrá que retratarse y demostrar si quieren contribuir a facilitar el acceso de jóvenes y familias a la vivienda, o bien prefieren seguir anclados en burdas y nocivas estrategias de destrucción del adversario.

Los del muro de Pedro Sánchez han encontrado a sus albañiles en la Región de Murcia: visten de verde y se hacen llamar Vox. Derribaremos ese muro y los que nos pongan por delante. Porque es nuestra tierra y su futuro lo que está en juego.