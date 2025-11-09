Sandías y series de médicos

Vida más sana. Parece ser que los actuales jóvenes murcianos hacen cada vez una vida más sana, empinan menos el codo, fuman menos tabaco y cannabis y, en general, se meten menos porquerías en el cuerpo. Lo cierto es que esto se puede observar en las calles. A partir de las siete de la tarde comienzas a ver a hombres y mujeres jóvenes con sus mochilas a cuestas yendo o viniendo de los gimnasios. De hecho, el panorama humano ha ganado mucho en musculatura y en cuerpos bien construidos. Muy distinto era allá en los años de mi juventud, que el que no tenía el pecho hundido tenía barriguita o las piernas sin musculación alguna. Y, está claro que, si una chica o un chico hace ejercicio para cuidarse, no van a fumarse un paquete de tabaco después de machacarse con las pesas.

Una bendición. Una mujer de unos 50 años habla con su acompañante, un hombre mayor que ella: «Mazón ha dimitido». Él dice: «Ya ha llegado la bendita hora de que ese payo se fuera».

Estaba ‘blandurcia’. En un puesto de frutas y verduras del mercado de Verónicas, en Murcia ciudad, una mujer le dice a una vendedora: «La sandía que me llevé tuve que tirarla, estaba completamente pasada, se deshacía y no se podía comer». La chica se vuelve hacia su compañero vendedor y le grita: «Paco, dale a esta mujer otra sandía y no se la cobres, que la que compró le ha salido blandurcia’». (Para entender la palabra ‘blandurcia’, hay que haber nacido por esta parte de España).

Vuelco de la historia. En un buenísimo librito del filósofo Edgard Morín recientemente publicado, Lecciones de la Historia, leo lo siguiente: ‘El 7 de octubre de 2023, el ataque terrorista de Hamás causó más de 1.200 muertos entre los israelíes. La respuesta israelí sobre Gaza ha causado la muerte de más de 70.000 palestinos (civiles y miembros de Hamás). De modo que, con un nuevo vuelco de la Historia, el pueblo que había sufrido más persecuciones, ofensas y matanzas hasta llegar a una campaña de exterminio –que de no haber perdido la guerra Alemania se habría completado- este pueblo perseguido se ha convertido en una nación dominadora, colonizadora y opresora’.

Excesiva. Estoy viendo la segunda temporada de la serie Respira, que es una historia de hospitales con unos actores estupendos y bien ambientada. El problema es que, como les decía, es ‘de hospitales’ pero con tanta sangre, tanta operación en directo y tanto cáncer que llega a hartar un poco. Lo normal en este tipo de series, de las que se han hecho mil, es que se alterne la cosa de los enfermos con los amores y vidas de los protagonistas. Aquí también ocurren esas cosas, pero los amores y los temas personales no llegan al 5% del argumento, y lo demás es todo sangre, bisturíes y gente que se muere de esto y de lo otro. No está bien medida la cosa sanguínea en el guion y a veces te hartas y pones otra cosa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, en el Palacio de la Moncloa el pasado 13 de marzo. / Eduardo Parra

Mala sombra. Veo a los de Junts en la tele con su portavoz, Miriam Nogueras, diciendo que no van a votar nada más de lo que presente el Gobierno sea bueno, malo o regular. La mujer que habla me resulta tan desagradable y lo que dice tan cuestionable (le da igual que algo de lo que presenten pueda ser beneficioso para los españoles), que me pregunto si es que para ser de Junts hay que tener mala ‘follá’, como Puigdemont y esta mujer, por ejemplo. En cualquier caso, yo estoy en que vamos necesitando unas elecciones y que se aclare aquí de una vez qué pensamos los españoles.

Bien hecho. El viernes, el jurista y exrector de la UMU José Antonio Cobacho Gómez fue investido Doctor Honoris Causa por la Universidad Politécnica de Cartagena. Un reconocimiento totalmente merecido pues, en su etapa de rector, la conexión de las dos universidades públicas murcianas fue notable y se llevaron adelante proyectos muy interesantes en conjunto. Por aquellos tiempos yo era miembro del Consejo Social de la UPCT y fui testigo de lo que digo.

Cercana. Por lo que voy leyendo en los medios del libro de memorias de Juan Carlos I, parece ser que critica a su nuera, la reina Letizia. Sin ánimo de ofenderle, sí le diré a Su Majestad el emérito que, en mi opinión, ella está siendo fundamental en el buen momento que disfruta la monarquía, incluso entre los republicanos, con sus actuaciones públicas y su acercamiento a temas y a actividades en favor de personas y proyectos de ayuda a los que más lo necesitan. Además, ha espabilado bastante a su marido, Felipe VI, que era un poco paradillo, y ahora se le ve hablando con la gente y abrazando a personas que se le acercan. Y, por más que diga J. C., lo de los cien millones, lo del elefante, etcétera, nos ha hecho pasar de él totalmente. Y mira que lo apreciábamos por lo de la democracia y demás.

Virtudes. Además, Letizia, de cerca y hablando con ella, resulta muy simpática, y tiene unos ojos verdes muy interesantes.