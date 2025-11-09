¿Existe realmente una pinza de PSOE y Vox? | Teatrillo de política ficción

Aunque hay históricamente incontables advertencias al respecto, el uso de drogas psicotrópicas sigue extendido. Una de las más efectivas para tener experiencias alucinógenas es la ayahuasca, potente bebida psicoactiva usada por pueblos suramericanos. Su consumo induce visiones, cambios en el estado de conciencia y profundas experiencias emocionales y espirituales, cuenta eso tan popular como la Inteligencia Artificial. La natural parece en desuso.

Se diría que el consumo de ayahuasca ha llegado a determinada clase española, la política. Y mayormente, aunque no solo a ella, a la que se autodenomina «centroderecha». Cualquiera lo pensaría revisando declaraciones y artículos emitidas o firmados por egregios representantes de ese cariz, que se pretende tan moderado. No tienen en cuenta que el compuesto psicotrópico tiene también un potente efecto laxante.

Leyéndolos, amenaza con instalarse como cierta la sospecha de que desde las sedes «populares», junto a los argumentarios al uso con instrumentos dialécticos necesarios para defender y propagar la verdad del Partido, se adjuntan las bolsitas pertinentes de ayahuasca para que los portavoces se hagan aromáticas infusiones para experimentar mentalmente e, incluso, tener visiones extasiantes antes de enfrentarse a los medios de comunicación y expresarse verbalmente o por escrito. Quizá se distribuyan frasquitos como esos de perfume con el bebedizo.

Tal parece la causa del resultado, vista la retahíla de declaraciones oficiales y artículos, con nombre y apellidos, denostando la pinza PSOE-Vox. El primero en hablar fue el mismísimo líder supremo de Génova 13 quien, en una entrevista en Antena 3, estimó que «a Vox se le está yendo la pinza con el PSOE». Según él, comparten una misma «estrategia» contra el PP: «Tienen un objetivo político que coincide y que soy yo», dijo Núñez Feijóo.

Eso fue el 13 de octubre. Desde entonces, las declaraciones, más explícitas si cabe, en ese sentido de portavoces «populares» se han sucedido y de ellas participan barones de primera fila. Hace apenas diez días, el jefe popular aragonés, Jorge Azcón, y el murciano, López Miras, señalaron coincidentemente la existencia de esa ya famosa pinza. Marga Prohens, la baronesa balear, también se ha descolgado esta misma semana con el asunto.

En esta que dicen que es «la mejor tierra del mundo» —mala copia del lema alicantino de los 70: «la millor terreta del món»— portavoces de gran calibre no solo físico sino también intelectual como el consejero Ortuño, el senador Bernabé y el portavoz parlamentario Segado han incidido en el tema. El primero mantiene que Vox es la «muleta parlamentaria» del PSOE; el segundo lo hizo con un artículo en el medio que desveló el último noviazgo de López Miras —The Objective—. El tercero machaca un día sí y otro también el argumento, por llamarlo de alguna manera, con cualquier excusa.

Desde luego, pretextos no les faltan. Pero son debidos a que el solipsismo político del PP donde no tiene mayoría absoluta le impide alcanzar acuerdos con cualquier otro partido, salvo el básico logrado para mantenerse en el poder; en Murcia, por ejemplo. Y este siempre lo logra con Vox. Pronto lo hará también con JxC. Esa misma condición aislacionista es la que impide al «centroderecha» darse cuenta de que, a falta de escaños suficientes, son necesarios los pactos para aprobar medidas de gobierno, que es lo que no hacen en Murcia, Aragón, Baleares, Castilla y León... y hasta en Extremadura; aunque en Mérida la popular María Guardiola ha tirado por la calle de en medio convocando elecciones anticipadas, sabiendo que, pase lo que pase, será necesario celebrar otras en dos años.

Con esa actitud y por su falta de mayorías, los «populares» se enfrentan a todos los demás partidos del espectro. Así, la pinza es una falacia propagandística más del argumentario genovés, pues Sumar, IU, Podemos, Compromís, Chunta Aragonesista o Unión del Pueblo Leonés también se oponen a las pretendidas imposiciones sin negociación en otros parlamentos. Cada vez más aislado, el PP de Feijóo intenta parar el ascenso de los de Santiago-y-cierra-España acusándolos de hacerles la pinza con el PSOE. Y ellos tan felices con este teatrillo de política ficción: su ayahuasca particular.