Opinión | Miradas furtivas
Los tiempos del arte
Si partimos de la base de lo que sucedió en septiembre de 2022, cuando trajeron a la Fundación Cajamurcia el retrato de Juan de Córdoba pintado por Velázquez y el público visitante fue escaso -al menos así lo era las veces que uno pasó por allí-, lo que pueda pasar con cualquier otro pintor no nos debería extrañar en absoluto. Actualmente podemos ver, en la sala Glorieta Uno del Ayuntamiento de Murcia, una muestra titulada: Carpe y los maestros Solana y Vázquez Díaz, y seguramente sea una ingenuidad, es decir, producto de unas emociones propias, pero, por el solo hecho de que en la misma se exhiban media docena de cuadros de un pintor con la talla histórica del mismo José Gutiérrez-Solana, creemos que sería motivo más que suficiente para que no se produjeran los vacíos de público que, desgraciadamente, podemos presenciar; por cierto, unos vacíos que también se dan con artistas contemporáneos como, por ejemplo, Xavier Mascaró, actualmente en Verónicas.
Pero, cuidado, lo que estamos viendo no es exactamente un abandono del arte por parte de la sociedad; prueba de ello sería la espectacular afluencia de público a la exposición que Darío Vigueras montó entre San Esteban y el MUBAM sobre arte callejero. Más bien, lo que está cambiando y hasta tocando fondo, es el sentido tradicional del arte -que no del arte tradicional, aunque también-.
El sentido último de la creación es el tempo, el ritmo, el eterno compás de la vida, pero el hombre de hoy, tan acostumbrado y necesitado de la inmediatez y la virtualidad, sólo vive con la simpleza de lo que se le ofrece al paso y sin pérdidas de tiempo, es decir, con lo que pueda sepultar en su móvil y poco más.
Suscríbete para seguir leyendo
- Toma uno' del rodaje de la película de Warner Bros en Murcia: 'Queremos ver a los actores
- José María López, murciano con residencia en Nerpio: “La situación se ha vuelto insostenible por los locales ilegales, fiestas hasta altas horas y suciedad"
- Convocan una manifestación para pedir la ampliación de un tranvía que 'deja fuera al 75% de la población' en Murcia
- Intenta degollar a su madre en el barrio de Santa María de Gracia
- Casi 80.000 funcionarios de la Región aumentarían su sueldo con el nuevo acuerdo entre Gobierno y sindicatos
- El transporte de mercancías se revuelve contra la subida a las 44 toneladas: las consecuencias que trae la nueva normativa
- Las imágenes del rodaje de la película de Warner Bros en el centro de Murcia
- Una docena de autobuses eléctricos llega a Murcia: estas son las líneas en las que prestarán servicio