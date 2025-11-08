Nos han llevado al huerto

El martes, como cada día, fui a mi kiosco a recoger los periódicos –sí, yo sigo leyendo la prensa en papel – y algo llamó mi atención. Allí estaban los medios escritos regionales y nacionales en sus habituales montones, y, en sus portadas a todo color, una fotografía de gran tamaño con un titular bien visible. Lo llamativo era que en unos esa fotografía y su titular se correspondía con el anuncio de la dimisión de Mazón y en otras se anunciaba a todo trapo el comienzo del juicio al Fiscal General del Estado. En ambas, la noticia que se consideraba en segundo lugar de interés se podía ver en la parte inferior de la página con una fotografía mucho más pequeña.

Como todas las mañanas, al despertarme conecto la radio. En la primera emisora que escucho abren el informativo con la dimisión de Mazón dando todo tipo de detalles sobre lo ocurrido el día anterior, y, cuando llevan casi diez minutos con este tema, paso el dial a otra de las emisoras más escuchadas en España. En esta han comenzado el informativo con el juicio del Fiscal General y todavía no han dicho nada de la dimisión de Mazón. Al poco de conectarme, oigo que el locutor comienza a decir, así, como con pocas ganas: ‘bueno, y ayer dimitió el presidente de Valencia…’ y siguieron informando con la mitad justa de intensidad de la utilizada en la información anterior.

El día anterior, el discurso de Mazón estuvo lleno de reproches al Gobierno Central, al que culpabilizó de mucho de lo ocurrido en Valencia con la Dana. Habló de abandono, de no haber recibido ninguna ayuda, de no haber funcionado debidamente los avisos de peligro, etc., etc. Curiosamente, en todas las emisoras de radio cercanas a la ideología de derechas, cada periodista, cada tertuliano que hablaba comenzaban sus intervenciones diciendo exactamente lo mismo: que la culpa del desastre terrible la tenía Sánchez y los suyos, que las instituciones nacionales no habían funcionado, que los gobernantes valencianos no sabían nada, y que Mazón no lo hizo bien, el pobre, pero que, bueno, en fin, quizás sí, pero que quién realmente tenía la culpa era Sánchez. Llamaba tanto la atención que todos dijeran absolutamente lo mismo que hacía sospechar que le hubieran pasado una nota a cada uno con un argumentario escrito por Miguel Ángel Rodríguez o algún primo suyo.

¿Y qué decían en las emisoras de radio y en los medios escritos o digitales más cercanos a la izquierda? Pues exactamente lo contrario. Que Mazón pasó de ejercer como Presidente, que durante 5 horas estuvo ausente mientras que cientos de valencianos se ahogaban y que todo funcionó de pena en la gestión de la tremenda tragedia. Asimismo, según se iba conociendo el argumentario de la derecha, los de enfrente se dedicaron a tratar de desmontarlo, es decir, hablaron de que los avisos llegaron a su hora, que la UME acudió de inmediato a ayudar, que todo el Gobierno central estaba esperando que los del Gobierno valenciano pidieran para darles lo que necesitaran, etc. Esta misma situación se dio en las distintas televisiones. La 6 a lo suyo con la izquierda. La 3 a tope, con los cañones por banda de la derecha y la 1 con la artillería por la mañana y Pepa Bueno tratando de mantener algo de equidistancia.

Y ahora hablemos de los telespectadores, escuchantes de radio y lectores de periódicos en papel o en pantalla. ¿Cuál es nuestra situación ante estas tan distintas informaciones? Pues está claro que los hay que acudimos a uno de estos medios porque nos alimenta, porque nos reafirma en lo que pensamos. Queremos que nos calienten el oído con ideas que nos son familiares, que nos dicen lo que queremos oír. Cada vez somos menos los capaces de escuchar o de leer lo que dicen ‘los otros’, y huimos como conejos de sus informaciones u opiniones. Ocurre, a mi juicio, que los políticos actuales, tan enfrentados ellos, nos han llevado también a nosotros a esa polarización, es decir, que nos han llevado al huerto, al de ellos, sin remisión.