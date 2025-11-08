Hambre, juego y libertad

Liberty Island, en Nueva York / Gema Panalés Lorca

El efecto Mamdani

If I can make it there

I’ll make it anywhere

It’s up to you

New York, New York

«Nueva York es una ciudad de inmigrantes y ahora la gobierna un inmigrante». El hombre que ha lanzado este mensaje a Donal Trump se llama Zohran Mamdani. Tiene 34 años, es musulmán, nacido en Uganda y se ha convertido en el alcalde más joven de Nueva York del último siglo. Frente el auge mundial de la ultraderecha, la clave del éxito del demócrata ha sido una brillante campaña en redes y un programa asentado en tres pilares básicos: congelar los precios del alquiler y guarderías y autobuses gratuitos. Con Trump como enemigo declarado, el joven se prepara para liderar la primera ciudad del país.

Sábado 1. LO INÚTIL COMO SALVACIÓN

Al decidir qué hacer con nuestro tiempo libre, solemos pensar en el beneficio o propósito de cada actividad. Pero ¿y si le digo que lo inútil también puede ser valioso? No se trata de abrazar la pereza –que tampoco es delito- sino de hacer lo que nos gusta, aunque no sirva para nada.

Vivimos en una época en la que todo se monetiza y se mide. Incluso el arte debe ser rentable: hoy la cultura es ‘contenido’ que se ‘consume’. Sin embargo, lo que hacemos sin arreglo a fines suele ser siempre lo más gratificante: ayudar a alguien que no volveremos a ver, reírnos y hacer reír, dejar volar nuestra imaginación, sorprendernos con una nueva y disparatada afición, etc. Así que seamos serios: juguemos más.

Domingo 2. ES SAGRADA

Una adolescente a sus amigos:

-Es que vosotros no conocéis a mi padre. La última vez que le pregunté si me podía llevar a un sitio a la hora de la siesta, me dijo: «No puedo, tengo siesta».

Lunes 3. ‘IS SPAIN’

«O me voy de España o me suicido». Quien no haya pronunciado alguna vez la frase de González Amador, que tire la primera piedra. Este lamento desgarrado que el juez Hurtado se tomó a cachondeo forma parte, en realidad, de una larga tradición literaria que hace de la queja hacia la patria un género nacional. Ya lo decía Unamuno: «Me duele España».

En una ocasión, un amigo guiri nos hizo una observación que nos dejó perplejos a mi compañero y a mí: «¿Os habéis dado cuenta de que a nosotros los ingleses ‘Spain’ nos suena como ‘is pain’ (‘es dolor’)?».

El circo protagonizado por el fiscal general, el novio de Ayuso, MAR y los periodistas llamados a declarar ante el Supremo hiere la sensibilidad. Por suerte, somos españoles y llevamos el esperpento en nuestro ADN.

Martes 4. PANTAGRUÉLICOS

El exceso, el deseo incontrolado y la autodestrucción son temas que me han interesado desde antes de hacer la comunión. Seguramente por eso mis dos escritores favoritos son un reflejo, tanto en su obra como en su vida, de esa desmesura del espíritu. Me refiero a los geniales Stephen King y Michel Houellebecq.

El rey del terror, un hombre de familia que lleva una vida tradicional en su Maine natal, fue durante décadas un adicto. Su compulsión era tal que cuando se le acababa el alcohol, ingería botellas de Listerine para colocarse. Incluso cuenta en su autobiografía, Mientras escribo, que hay libros enteros que concibió tan drogado que ni se acuerda. De Houellebecq no es necesario entrar en detalles. Solo observando su característica manera de fumar, una ya percibe las inclinaciones pantagruélicas de este autor tan salvaje como tierno.

Miércoles 5. BACARRÁ

Precisamente de la ruina del exceso y espíritus atormentados va una película que acabo de ver en Netflix y me ha encantado: Maldita suerte. Está ambientada en Macao y cuenta la historia de un ludópata al borde del abismo, interpretado por Collin Farrell. Los escenarios principales son los casinos de la antigua colonia portuguesa, pero en lugar del glamour de Ocean eleven la película tiene una atmósfera decadente muy china. El protagonista odia fumar, pero no puede dejarlo; detesta la langosta, pero se pega unos atracones de infarto.

Jueves 6. ENDEMONIADOS

En la tradición budista china consideran que las personas con ese rasgo compulsivo de la personalidad están poseídas por el demonio 饿鬼 / è-guǐ (espíritu hambriento). Se trata de un fantasma que se representa con la boca grande y el cuello fino como metáfora de su apetito insaciable y su obsesión por los placeres de la carne. En nuestra cultura, el ser mitológico más parecido sería un concursante de La isla de las tentaciones.

Viernes 7. FRASE POPULAR

«No dejamos de jugar porque envejecemos; envejecemos porque dejamos de jugar». n