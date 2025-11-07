Opinión | El blog del funcionario
¿Debería dimitir Noelia Arroyo?
La sentencia del juzgado contencioso administrativo de Cartagena no es firme, pero sin duda, si la instancia superior ratificara al juzgado número 1, las responsabilidades políticas deberían llevar a la actual alcaldesa a presentar su dimisión de manera irrevocable.
La pregunta es fácil ¿Qué estarían diciendo los medios de comunicación si en vez de Cartagena, esta sentencia se hubiera producido en Madrid, Barcelona o Sevilla?
Esta sentencia no va de derechas ni de izquierdas, sino de cumplir o incumplir la legalidad.
Pero al margen de las responsabilidades políticas, si la sentencia terminara tal y como está redactada así, los Decretos anulados darían, o mejor dicho, generarían que muchas resoluciones dictadas por esos responsables, terminarían con toda probabilidad siendo declaradas nulas, lo que sin duda crearía un conflicto importante en las arcas municipales.
Esta sentencia puede marcar un antes y un después, no sólo en la política municipal de Cartagena, sino en el conjunto del estado. Por eso, es fundamental que este camino judicial sea lo más breve posible, pues no olvidemos que ahora mismo estaríamos hablando de un gobierno municipal que fue configurado de manera ilegítima.
Alguien debería llamar al Ayuntamiento más bonito de la Región y decir: "Cartagena, tenemos un problema".
